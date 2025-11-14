五島列島を中心に、農家や漁師の家々で作られてきた保存食「かんころ餅」。列島の最北端、宇久島（長崎県佐世保市）でも盛んだったが、人口減と高齢化が著しく、材料となるサツマイモの栽培が減ったことで生産が難しくなってきている。そうした中、島に移住した若者らが栽培に乗り出したことで、生産にも弾みがつき始めた。島の活力になっている。

島の伝統の存続を願う生産者 榎 セツ子さん（83） サツマイモを栽培する移住者 柳原秀人さん（29）

移住4年目の柳原秀人さん（29）は、島内の畜産農家向けに牧草栽培などを手がける企業に勤める。会社は昨年から地域振興事業の一環でサツマイモ栽培をスタート。自身も進んで関わってきた。

オホーツク海に面した北海道興部町で生まれ、離島に憧れて周囲37・7キロの宇久島に来た。かつて1万人超が暮らし、田畑が張り巡らされた島の人口は1800人を割り、手入れが行き届かないためイノシシの被害が大きい。栽培を通じて島に貢献できていると実感する今、「とても楽しい。米作り、畜産もしたい」と夢を描く。

柳原さんらが収穫してゆで上げ、天日で干した状態の「かんころ」を、もち米と一緒に蒸して砂糖を加えて餅に仕上げる島の生産者の一人が、ここで生まれ育った榎セツ子さん（83）。

1970年代半ばから地域の女性たち4人でかんころ餅を作り始め、仲間が亡くなってからも島の伝統を守りたくて続けている。大阪・関西万博では全国の離島の特産品を集めたコーナーに持ち込んだところ、あっという間に売り切れたという。

ただ近年は島でのサツマイモ栽培が減少し、材料不足で生産が少なくなっているのが悩みだった。移住者らによる栽培のてこ入れについて「とても助かる。これで、島のサツマイモで作った『宇久島のかんころ餅』を続けられる」と喜ぶ。

生産のほか、自宅そばの作業場で体験指導もする榎さん。古里の宇久島をアピールしたい気持ちでいっぱいだ。（重川英介）