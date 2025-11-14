Ä¹ºê¡¦ÆîÅç¸¶¤Ë30Ã¤ÎµðÂç¥Ä¥ê¡¼¡¡¾®³Ø¹»¹»ÄíºÌ¤ë
¡¡ÅÅ¾þ¤µ¤ì¤¿¹â¤µ30¥á¡¼¥È¥ë¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤¬¡¢Ä¹ºê¸©ÆîÅç¸¶»ÔËÌÍÇÏÄ®¤ÎÍÇÏ¾®¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£º£·î¤ËÆþ¤ê¡¢¹»Äí¤Î¥á¥¿¥»¥³¥¤¥¢2ËÜ¤Ë5Ëü¸Ä¤ÎÈ¯¸÷¥À¥¤¥ª¡¼¥É¡ÊLED¡Ë¤¬¾þ¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¡£ÍèÇ¯1·î4Æü¤Þ¤Ç¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ÎÌë¶õ¤òºÌ¤ë¡£
¡¡ËèÆü¸á¸å6¡Á10»þ¤ËÌÀ¤«¤ê¤¬¤È¤â¤ë¡£¾®³Ø¹»¤Î¼þ¤ê¤Ç12·î6Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¡¢16À¤µª¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤òºÆ¸½¤·¤¿¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ó¥¿¥¹¡¡¥Ê¥¿¥ê¥¹¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿´ë²è¤Ç29²óÌÜ¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Îº×¤ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥é¥Æ¥ó¸ì¡£¥¥ê¥·¥¿¥óÂçÌ¾ÍÇÏ»á¤¬µï¾ë¤ò¹½¤¨¤¿°ÂÅÚÅí»³»þÂå¤ÎËÌÍÇÏ¤Ç¤Ï¡¢ÍÇÏ»á¤Î²È¿ÃÃÄ¤äÀë¶µ»Õ¡¢¥»¥ß¥Ê¥ê¥è¤ÎÀ¸ÅÌ¤é¤¬¥Ñ¥ì¡¼¥É¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¸Î»ö¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢º£Ç¯¤â¥»¥ß¥Ê¥ê¥èÀ×ÃÏ¤«¤éÆ±¾®¤Þ¤Ç¤Î1¥¥íÍ¾¤ê¤òÆîÈÚ°áÁõ»Ñ¤Î¤¿¤¤¤Þ¤Ä¹ÔÎó¤¬Îý¤êÊâ¤¯¡£¡ÊËÜ»³Í§É§¡Ë
