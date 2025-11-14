福岡県直方市植木の自営業、吉田彰さん（73）が、趣味で集めている千点以上のカエルの置物や人形などの寄付先を探している。「不特定多数の人が訪れる場所に置いてもらって、見た人がほっこりした気持ちになってほしい」と話し、個人宅ではなく病院や福祉施設、神社などを想定している。

収集を始めたのは7、8年前から。佐賀県内の神社を訪れた際、役目を終えたという小さなお社が並べてあり、その一つをもらい受けて庭に置いたのがきっかけだった。周囲にカエルの置物を並べ、次々とその数を増やしていった。

ホームセンターや雑貨店、100円ショップで買ったり、町で見かけた置物を所有者と交渉して入手したりしたほか、自ら手がけた作品もある。「何でここまではまってしまったのか」と自問するものの、明確な答えはないようだ。

庭に並んだカエルは形や大きさ、表情も多彩で、飽きさせない。素材も陶器や石、金属、布と多様だが、さびなどが目立つものもある。「このまま置いていても劣化するばかり。私も決して若くない。これだけの数があれば面白いと思う」。コレクションはまとめて寄付する形を希望し、近くの神社などに尋ねたが、色よい返事は得られなかったという。

問い合わせは、吉田さん＝090（3075）7590。（片岡寛）