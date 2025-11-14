º´²ì¸©¤¬»öÌ³¼êÂ³¤¥ß¥¹55·ï¡¡3710Ëü±ß²áÂç»Ù½Ð¤Ê¤É
¡¡º´²ì¸©¤Ï13Æü¡¢¸©È¯Ãí¤Î¹©»öÈñ·×3710Ëü±ß¤Î²áÂç»Ù½Ð¤Ê¤É¡¢»öÌ³¼êÂ³¤·×55·ï¤Ç¥ß¥¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤âÎà»÷¤Î»ö°Æ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±ÄÉ²ÃÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹©»öÈñ¤Î²áÂç»Ù½Ð¤Ï2020Ç¯ÅÙ¡Á24Ç¯ÅÙ¤òÄ´ºº¡£27·ï¤¢¤êÁ´¤Æ¤¬¡¢Àß·×ÊÑ¹¹¤Ë¤è¤êÉ¬Í×¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ÐÈñ¤ò¸í¤Ã¤Æ·×¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸¶°ø¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¹ñ¤Î¸òÉÕ¶â¤Ê¤É1997Ëü±ß¤ò²áÂç¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£²á¾¯»Ù½Ð¤â4·ï¤Ç·×1226Ëü±ßÊ¬È¯³Ð¤·¤¿¡£¸©¤Ï¸©µÄ²ñ11·îÄêÎã²ñ¤ËÊÖ´Ô¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ëÍ½»»°Æ¤òÄó°Æ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸©½êÍ¤Î¸ÇÄê»ñ»º¤¬½êºß¤¹¤ë»ÔÄ®¤Ø¤Î¸òÉÕ¶â¤Ç¤Ï¡¢21Ç¯ÅÙ¡Á25Ç¯ÅÙ¤Ë5·ï¤Ç·×1689Ëü±ß¤òÌ¤¸òÉÕ¡¢2·ï¤Ç·×208Ëü±ß¤ò¸í¸òÉÕ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸©¤ÏÌ¤¸òÉÕÊ¬¤ò»ÙÊ§¤¦µÄ°Æ¤òÆ±ÄêÎã²ñ¤ËÄó°Æ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¡¢¸í¸òÉÕÀè¤ÎÅâÄÅ»Ô¤Ë¤ÏÊÖ´Ô¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡¢¸©±Ä½»ÂðÉßÃÏÆâ¤ÎÅÅÃìÀßÃÖ¤ò½ä¤ê¡¢¸©Íºâ»º»ÈÍÑÎÁ¤ÎÌ¤Ä§¼ý¤È²áÄ§¼ý¤¬·×17·ï¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¸©¤Ï¡Ö¥Á¥§¥Ã¥¯ÂÎÀ©¤ò¶¯²½¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤ò¿Þ¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë