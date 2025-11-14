¡¡¹ÈÍÕ¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº´²ì¸©¿Àºë»Ô¤Î¹ñÌ¾¾¡¡Ö¶åÇ¯°Ã¡×¤Ç¡¢15¡Á30Æü¤Ë½©¤Î°ìÈÌ¸ø³«¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÎãÇ¯9Æü´Ö¸ÂÄê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢¼çºÅ¤¹¤ë¸©¤Ê¤É¤¬´ü´Ö¤ò±ä¤Ð¤·¤¿¡£·úÊª¤ò¾å¤«¤éÄ¯¤á¤é¤ì¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò´Þ¤à¿·¥ë¡¼¥È¤â¸ø³«¤¹¤ë¡£

¡¡¶åÇ¯°Ã¤Ï¡¢¼Â¶È²È¤Î°ËÃ°Ê¸±¦±ÒÌç¤ÈÂ©»Ò¤ÎÌïÂÀÏº¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤ËÃÛ¤¤¤¿¡£¥â¥ß¥¸¤ÈÃÏÌÌ¤Î¤³¤±¡¢¤«¤ä¤Ö¤­²°º¬¤È¤Î¿§¤ÎÂÐÈæ¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ËèÇ¯¸©Æâ³°¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë¡£¸½ºß¤Ï¸©¤¬½êÍ­¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡´ü´ÖÃæ¤ÏËèÆü¡¢1500ÇÕ¸ÂÄê¤Ç¤¦¤ì¤·¤ÎÃã¤ò¿¶¤ëÉñ¤¦¡£ÅÚÆü½ËÆü¤Ë¤Ï±éÁÕ²ñ¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£´ÑÍ÷ÎÁ¤Ï¹â¹»À¸°Ê¾åÀé±ß¡£Ãó¼ÖÎÁ¶â¤ÏÉáÄÌ¼Ö1Âæ500±ß¡£¸©À¯ºöÉô¡á0952¡Ê25¡Ë7230¡£¡ÊÅÄÃæÁáµª¡Ë