朝鮮出兵の拠点として、豊臣秀吉が築城した名護屋城（佐賀県唐津市）。家臣・前田利家が城に隣接する形で一時的な拠点「陣」を構えていたことは知られているが、その全貌が明らかになりつつある。県は4日、陣があったとされる広大な敷地に堀とみられる遺構が見つかった、と発表した。すでに庭園が設けられていたことも分かっており、識者からは、その遺構の規模などから「もはや陣ではなく、城だ」との声も上がる。調査で判明した最新の利家陣の姿と名護屋城との関わりは−。（才木希）

名護屋城は1590年代に秀吉が築城。半径約3キロの範囲に、徳川家康や石田三成、伊達政宗、上杉景勝など全国から約160の戦国大名が陣を構えた。朝鮮出兵で約8千人の兵を率いた利家は、豊臣政権で中核をなした「五大老」の一人。陣は城の南東に隣接し、地元で「筑前山」と呼ばれる標高約79メートルの丘陵上にあった。広さは約13ヘクタールで、その規模は秀吉のおい、豊臣秀保の陣（約20ヘクタール）に次ぐ2番目とされる。

県の調査で新たに判明した堀は、城に面する陣の西と北側に区画。幅が約20メートル、長さ約400メートル、深さは4〜5メートル。幅は世界遺産の姫路城（兵庫県姫路市）に匹敵するという。周辺の発掘調査や昔の地形図などから判明した。そもそも名護屋城周辺の陣で、巨大な堀が見つかっているのは、同じ五大老で、後に江戸幕府を開く家康のみ。県の担当者は「利家の地位が家康と並んで、別格であったことを示している」とする。

堀の内側と外側をつなぐ土橋は西側にあり、敵の侵入を阻害するための「桝（ます）形土橋」（推定南北約22メートル、東西約18メートル）という珍しい構造をしていたとみられる。その地面には玉石が敷かれていたことも判明した。これまでの調査で、陣の入り口である土橋付近には、権威を誇示する直径1メートルを越える鏡石が10個ほど見つかっているほか、陣内には庭園もあったとみられることも分かっている。

県は4日、報道向けの現地説明会を開き、調査結果を発表。名古屋市立大の千田嘉博教授（城郭考古学）と大河ドラマ「どうする家康」などの歴史考証を担当した平山優さんも利家陣について解説した。

平山さんによると、陣は兵士の一時的な駐屯地であることや、江戸時代に描かれたとされる「肥前名護屋城図屏風（びょうぶ）」にある陣の様子などから、これまでは質素なものだと考えられていたという。平山さんは「（利家の陣は）立派なものだった。もっと精査すべきだと感じる」と語った。

千田さんは、土橋について、他の城より比較的幅広く、「単純な守りではなく、儀礼に特化した華麗な空間が陣の正面にあった」と指摘。陣には鏡石や庭園があったとみられることから「名護屋城にいる秀吉や、諸大名たちに対して、当時の洗練されたおもてなしをして交流する、文化的な場であった」とした。

天下人の秀吉が一時拠点を置いた名護屋城。最盛期、周辺は商人や職人たちを含めて約20万人で活気づいたとされるが、朝鮮出兵の終了とともに役割を終える。その間、わずか10年弱。短命ながらも、ここは単なる軍事拠点ではなかったのかもしれない。

■11月23、24日に説明会

11月23、24日に名護屋城跡で開かれるイベント「第5回名護屋城大茶会×出張！お城EXPO」で、学芸員による現地説明会が行われる。