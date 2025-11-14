海の恵みを生む山の緑をたたえる志賀海神社（福岡市東区志賀島）の「山ほめ祭」（県指定無形民俗文化財）にちなんだお守り「塩結守（えんむすびまもり）」が誕生した。山ほめ祭や島おこしイベントの潮騒ヨイ祭りがある15、16日に神社で販売される。

お守りは、志賀島の歴史や文化を伝えるため、東区の九州産業大と同大造形短期大学部の「志賀島お守り制作プロジェクト」を受講する21人の学生が考案。志賀島の塩作りを詠んだ万葉集の和歌を出発点に、「つながり」や「循環」をキーワードに試作を重ね、半年がかりで作り上げた。

ご神体となる「藻塩」を古代の製塩法で作り、二枚貝のアサリに封じた。廃棄漁網の再利用で編んだひもで山の形を表し、台座は海の神様をまつる同神社と縁深い漁船をイメージ。島内で入手した素材を使い、150体を手作りした。高さ約15センチの据え置き形で、1体600円で販売する。

地域共創学部3年の倉橋海斗さん（21）と波多江叶真さん（21）は「神聖さを追求したが、初めての体験ばかりで大変だった」。ロゴマークをデザインした短期大学部2年の加藤夢菜さん（19）は「波と貝殻の組み合わせで人の縁を表現した」と話す。同神社の阿曇幸興宮司（32）は「祭に込められた持続可能な循環型社会を象徴するお守りができた」と喜んでいる。（真弓一夫）