今年のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる「正力松太郎賞」の選考委員会が13日、東京都内で開かれ、ソフトバンクを日本一に導いた小久保裕紀監督が初受賞した。

就任2年目の小久保監督が自身初の栄誉に輝いた。今季はリーグ2連覇と5年ぶりの日本一を達成。指揮官は球団を通じて「名誉ある正力松太郎賞を受賞させていただくことを大変光栄に思います。チームを代表して、すべての関係者、そしてファンの皆さまに心から感謝申し上げます」とコメントを発表した。

昨年は独走でのリーグ優勝を果たしたが、日本シリーズでDeNAに敗退。「今年こそは頂上まで登り切るという思いでシーズンに入り、選手たちはそれぞれの役割を理解し、最後まで勝利を信じて戦い抜いてくれました。その姿勢が今回の受賞につながった最大の要因だと思います」。今年は日本ハムとの一騎打ちを制してのV2を飾ると、クライマックスシリーズ（CS）、阪神との日本シリーズを勝ち抜き、日本一まで上り詰めた。

今季は主力陣にけが人が相次ぐ中、若手や中堅を起用し難局を乗り越えた。「今年のチームスローガンに掲げた『PS（ピース）！』。まさにProfessional Spiritで全員がピースとなってくれた。監督として、そんなたくましい姿を見せてくれた選手たちを率いることができたことを誇りに思います」とナインに感謝。26日のNPBアワーズで表彰を受ける。小久保監督は「この賞は、福岡ソフトバンクホークスという組織全体の努力の結晶です」と胸を張った。 （小畑大悟）