核の脅威を高める新たな動きが出ている。核兵器廃絶に逆行する行為をエスカレートさせないよう、世界の指導者は理性的に行動すべきだ。

トランプ米大統領が、米国への投資の見返りとして韓国の原子力潜水艦建造を承認したと自身の交流サイト（SNS）で発表した。

米国の核兵器の実験再開を国防総省に指示したことも明らかにした。中国やロシアなどとの軍事的緊張や世界の核危機を高める。到底容認できない言動である。

韓国の原潜建造は、李在明（イジェミョン）大統領が10月の米韓首脳会談で支援を要請していた。近隣の中国、北朝鮮などの脅威に向き合う韓国にとって、原潜導入は悲願だという。

原潜はディーゼルエンジンと蓄電池を使う通常動力の潜水艦に比べスピードが速く、格段に長い時間潜行できる。米英仏中ロとインドの6カ国が運用しており、北朝鮮も開発しているとみられる。

韓国は周辺で活動する中国や北朝鮮の潜水艦を追跡するために保有を望んでいたが、歴代の米政権は核燃料拡散への懸念から韓国の原潜保有を認めてこなかった。

トランプ氏は韓国の原潜を米国で建造すると発信した。経済的利益に加え、中国をにらんだ安全保障で韓国の役割を拡大させるメリットを感じて方針転換したようだ。

韓国は自国内で建造するとしている。燃料となる濃縮ウランの調達など課題は多い。それでも国防省は、独自技術の原潜が2030年代に進水可能との見通しを示す。

中国や北朝鮮の反発は必至だ。ロシアと事実上の軍事同盟を結ぶ北朝鮮が、原潜開発を加速させる恐れがある。

さらに北朝鮮は核弾頭を搭載できる潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）などの開発を進めており、軍拡を誘発する懸念が強まる。

日本の防衛政策に影響する可能性もある。

防衛省の有識者会議は、防衛力強化の一環として「次世代動力」の潜水艦導入を9月に提言した。念頭にあるのは原潜である。

自民党と日本維新の会の連立政権は次世代動力を活用した潜水艦の保有に前向きだ。小泉進次郎防衛相は「あらゆる選択肢を排除しない」と述べている。

日本が原潜を保有することは、原子力基本法が規定する「原子力の平和利用」との整合性が問われる。核兵器なき世界の実現を訴えてきた日本の姿勢も疑われかねない。

トランプ氏が唐突に表明した核実験の再開は、核戦力を強化する中ロをけん制する狙いのようだ。核実験を所管する米エネルギー省の長官は、トランプ氏が指示したのは核爆発を伴わない臨界前核実験になるとの認識を語った。

トランプ氏は核に関して無責任な言動が目立つ。たとえ臨界前であろうとも核実験は許されない。日本政府は明確に反対の意思を示すべきだ。