WOWOWが今季限りで米女子ゴルフの放送終了を発表 2012年からの歴史に幕
＜アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン 初日◇13日◇ペリカンGC（フロリダ州）◇6349ヤード・パー70＞日本時間14日、WOWOWは今季限りで米国女子ツアー（LPGAツアー）の放送および配信を終了することを発表した。
【現地写真】渋野と回るトランプ米大統領の孫娘を発見！
同日放送された「アニカ・ドリブン by ゲインブリッジ at ペリカン」の生中継内で、「WOWOWのLPGA女子ゴルフツアーは今シーズンをもって放送および配信を終了することになりました」と報告した。WOWOWは、2010年の「エビアンマスターズ」放送を皮切りに、2012年から本格的に同ツアーの放送を開始。これまで日本勢による数多くの快挙を視聴者に届けてきた。中継中、宮里藍をはじめ、畑岡奈紗、渋野日向子ら日本勢の活躍をダイジェストなどで紹介。14年にわたる放送の歴史とともに、日本人選手たちの歩みを振り返りながら、「最後まで世界最高峰の女子ゴルファーたちの華麗なる戦いをたっぷりお送りします」と締めくくった。
