よく作るおにぎりの形は？＜回答数 36,098票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第353回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「よく作るおにぎりの形は？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「よく作るおにぎりの形は？」
今日の結果はどうでしたか？
■今日のおすすめレシピ
天かすのおにぎり
【材料】（2人分）
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
天かす 大さじ 4
麺つゆ(2倍濃縮) 大さじ 2~3
焼きのり 適量
【作り方】
1、天かすに麺つゆを加えて全体にしみ込ませ、さらにご飯と混ぜ合わせる。
2、お好みの大きさににぎり、焼きのりを巻いて器に盛る。
(E・レシピ編集部)
