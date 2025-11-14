※経済指標

【米国】

米週間石油在庫統計（バレル・前週比）2：00

原油 +641.3万（4億2758万）

ガソリン -94.5万（2億0506万）

留出油 -63.7万（1億1091万）

（クッシング地区）

原油 -34.6万（2252万）

＊（）は在庫総量



※発言・ニュース

＊米３０年債入札結果

最高落札利回り 4.694％（WI：4.684％）

応札倍率 2.29倍（前回：2.38倍）



＊デーリー・サンフランシスコ連銀総裁

・１２月ＦＯＭＣへの対応を論じるには時期尚早。

・１２月の対応についてはオープン姿勢。

・何も決定はしていない。

・米経済に慎重な楽観論。

・関税を除くインフレは低下傾向だが、根強い。



＊ハセット米国家経済会議（ＮＥＣ）委員長

・１０月の米雇用統計は雇用者数は公表されるが、失業率は公表されない。

・１０月の失業率は永久に分からないだろう。

・９月分の米雇用統計は来週に発表される可能性。

・９月の雇用統計はすでに策定済み。

・５０年住宅ローンについて、検討中の数多くの政策の１つ。

・欠点は資産形成に時間がかかる点。



＊カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁

・インフレは依然として高過ぎる。

・労働市場の特定分野では圧力が継続している模様。



＊ハマック・クリーブランド連銀総裁

・制限的な政策維持には金利据え置きが必要。

・ＦＲＢの信頼性維持にはインフレ抑制が必須。

・現在のＦＲＢの政策は制限的ではない。

・中立金利は最近上昇傾向にあるようだ。



＊米労働統計局

・データ公表の予定は分かり次第通知する。

・日程の最終決定に時間かかる可能性。

