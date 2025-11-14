第１０４回全国高校サッカー選手権静岡県大会の決勝が１５日、ＩＡＩスタジアム日本平で行われる。１０年ぶりの優勝を目指す藤枝東は、３年ぶりの切符を狙う浜松開誠館と対戦。ボランチの南部陽哉（はるや、３年）が「パスをさばいてゴールへ向かって行く」と闘志を新たにしている。

今年の春からレギュラーを任され、伝統校の中盤を支えてきた。豊富な運動量で相手の攻撃の芽を摘み、前線へ正確なパスを放って攻撃をアシスト。「賢い選手です。攻守のバランスを取り、リズムを作ってくれます」と植松弘樹監督も信頼する。

出身は三重で、中学３年時にはヴィアティン三重で主将を務めていた。そして浜松開誠館のＤＦ水谷健斗（３年）とダブルボランチを組んでいた。「水谷は副キャプテンで、仲がよかったです。プレースキックもうまかった。現在も連絡を取っています」。決勝での対戦が決まったときには「いい試合をしよう」とＬＩＮＥでエールを送り合ったという。

水谷は右サイドバックながら、加藤暁秀との決勝トーナメント初戦でハットトリックを達成するなど、現在４ゴールで大会得点ランキングトップだ。右から中央に入り込んでミドルも打ってくる。「負けられない」と南部。自由にプレーさせるつもりはない。藤枝東は２０１５年の優勝後は、準優勝が３回。開誠館のキーマンを抑え込んで、今年こそ全国切符をつかみ取る。

（里見 祐司）

〇…１５日の決勝は午後１時３０分開始で、午前１１時３０分からシャトルバスが運行する。乗り場はＪＲ清水駅東口で、大人５００円、小人２５０円。復路は表彰式終了後２０分まで。スタジアムの駐車場は午前１１時にオープン。１台１５００円。