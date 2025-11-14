大リーグのＧＭ会議で、大手エージェント「ボラス・コーポレーション」のスコット・ボラス代理人が、メディアに応対した。西武からポスティング制度でメジャー移籍を目指す今井達也投手が１９日（同２０日）に、ポスティング申請手続きを行うと明かした。交渉期間は４５日間で締切は来年１月２日（同３日）まで。申請のタイミング設定には、周到な戦術があった。

日本からのポスティング勢では、村上宗隆内野手が、先手を打つ形で、米８日に申請した。村上の期限は、１２月２２日だ。続いて、今井が１９日に交渉解禁となる。

なぜ、「１１・１９」なのか。ボラス代理人は言う。

「年末休暇を考慮してのものだ。１２月３１日や１月１日は、多くの球団のオフィスが閉まるので。（締め切り日の）２日に契約をファイナライズできる猶予をしっかり取りたかったから。そうすれば、万一、契約が長引いても、２日の始業に間に合う。実際に、そこまで長引くとい訳ではないけれど」と説明した。

ボラス代理人は振り返る。「菊池の例もあったしね」。２０１８年オフ。当時西武の菊池雄星投手が、ポスティングでマリナーズと契約合意に達したのは、大みそか。球団の正式発表は、締切日となっていた翌２０１９年１月２日だった。

正月三が日を祝う日本と違い、米国のホリデーシーズンはクリスマスから元日まで。２日には、企業も学校も始業する。フィジカルも含め、契約のファイナライズに、通常業務となる２日、東部時間午後５時までの猶予が、交渉事の”予防策”となる。

もう一つ、１８日はクオリファイング・オファーの返答締め切り日だ。今年は１年２２０２万５０００ドル（約３４億円）。１３人にオファーされ、投手では今永昇太（カブス）、バルデス（アストロズ）、シース（パドレス）、らがいる。このグループの動向が決まるのが、１８日の東時間午後４時。ＦＡ市場がより鮮明になる。一夜明けて、今井の交渉の開始というわけだ。

１７日でもなく、２０日でもなく、申請日は「１９日」。その背景には、敏腕代理人の老練な”読み”がある。今井が、移籍先の希望としている「ビッグマーケット＆ウィニング・チーム」との交渉のゴングのが鳴る。