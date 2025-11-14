「いかにも彼らしい」

党勢好調だった国民民主党に大ブレーキ――。複数メディアによる最新の世論調査で政党支持率が急落、毎日新聞の調査では10％から5％に半減したほか、読売新聞では9％が5％に、日経新聞でも9％から6％というありさまだ。

「理由は明白ですよ」

とは政治部野党キャップ。

「高市早苗首相は先の自民党総裁選に勝利した当初、新たに加わる連立相手を国民民主とみていました。ところが、玉木雄一郎代表が公明党の連立離脱で過半数を取れないと難色を示して迷っている間に、日本維新の会に出し抜かれてしまった」（同）

玉木氏は野党第1党の立憲民主党から“首相指名選挙は玉木氏でまとまってもいい”と連携を呼びかけられながら、「政策一致」を優先して煮え切らなかった。

他方で連立入りに動く維新に「自民とやるなら“最初から言ってよ”という感じ」と不満を吐露し、立民の枝野幸男元代表が安保法制に「違憲の部分はない」と言えば、「2週間前になぜ言ってくれなかったのか」と恨み節まで口にした。

古くから玉木氏を知る政界関係者が解説する。

「以前から決断力の欠如が指摘されていましたが、今回の件はいかにも彼らしい。東大卒で頭は良く、人の話もよく聞く。ただ、聞き過ぎるあまり迷いが生じて決断が遅れてしまう」

三つの起死回生策

その玉木氏は三つの起死回生策を練っているとされるが、「どれも不発に終わりそう」とみる向きは多い。

一つは今月にも正式決定する経済対策だ。国民民主党の関係者によると、

「いわゆる“年収の壁”の178万円までの引き上げ、教育国債を原資とする教育分野の予算倍増など“政治の変化を実感できる経済対策”です。10年後をメドに“名目GDP600兆円を1000兆円に”とも掲げていますが」

二つ目は、既存の道府県とは別に特別自治市を設置する大都市制度構想だ。

「東京都以外の道府県が担う行政サービスを特別自治市に移すもの。災害などに備え大阪府に首都機能を分散させる“副首都構想”を連立入りの条件とした維新を意識したものです。ただ、いまから高市首相が維新案を捨ててウチの案に乗り換えるとは思えません」（同）

“TマキンYU一郎”

三つ目はSNS戦略の強化だという。先月14日から体験版の運用が始まった、「こくみんクラブ」なるプラットフォームの整備だ。

「支持者の党支援活動を可視化する狙いで、登録したユーザーは“党公式Xをフォロー”“切り抜き動画を作成”といった課題をクリアしてポイントを獲得。その数の多寡でランキングが上下する仕組みですね」（前出の国民民主党関係者）

気軽にゲーム感覚で参加できるのがウリというが、

「ランキング上位者のアカウント名が〈玉木雄一郎を除名する〉〈次の投票は社民党へ！〉〈TマキンYU一郎〉などとふざけたものばかり。党内で“アンチを何とかしろ”“逆効果だ”と物議を醸しています」（同）

ブレーキは利いているけど、アクセルが故障中かも。

「週刊新潮」2025年11月13日号 掲載