「熱い応援がまだ足りないかな」巨人臨時コーチ・李承氏が感じた日本と韓国の野球の違い　キャンプMVPに門脇誠と浅野翔吾

プロ野球・巨人が秋季キャンプ最終日を迎え、臨時コーチとして参加していた李承菀（イ・スンヨプ）コーチがキャンプを総括しました。

李コーチは練習後「短い間でしたけど若い選手も頑張って、コーチ、監督もみんなコミュニケーションできて、いいキャンプができて帰ることができます。韓国と日本は文化も違うので野球に対する姿勢やファンの熱い応援が韓国の方がまだ足りないかなと感じて、それを受け取ってまた、韓国に帰っていろいろやりたいです」と話しました。

久しぶりに巨人のユニホームを着たことについて「すごく光栄だったし15年ぶりに大好きなユニホームを着て本当にいい時間でした」とコメント。

2週間巨人の秋季キャンプに参加して李コーチが見たキャンプのMVPを聞かれると「一人だけ選ぶのは難しいですけど、その中で1番一緒に過ごしたのは門脇（誠）くんだけど来年すごく活躍してほしい」と語り、「あと浅野（翔吾）もです」と2人の選手を選びました。

門脇誠選手については「いまは結果より練習をたくさんやって欲しいです。聞いた話ですけど、もともとレギュラーだったのが今年はとられてしまったと聞いたので、来年またレギュラーをとれるように頑張って欲しい」とコメントすると、浅野翔吾選手に関しては「右と左で（打席が）違うので具体的に技術面では話せませんでしたが、力がある。2週間前より良くなっていたので頑張って欲しい」とエールを送りました。

キャンプ後、阿部慎之助監督から来季コーチのオファーがあり、「本当にありがたい話で光栄ですけど、今は急に言われたので、一旦韓国に帰って家族と相談して決めたいと思います」とコメントしました。