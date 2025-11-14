

10月に公表された文科省の調査結果によれば、不登校児童生徒数は過去最多。今後の不登校対策はどうあるべきなのだろうか（写真：kapinon/PIXTA）

【写真】10月に公表された文科省調査によれば、不登校児童生徒数は過去最多となった

児童生徒の不登校が増加し、社会的な課題として認識されるようになって久しい。文部科学省も「COCOLOプラン」や「不登校・いじめ緊急対策パッケージ」を公表し、対策の切り札として不登校児童生徒の実態に配慮した「学びの多様化学校」の設置を促進するほか、校内外の教育支援センター設置にも力を入れている。

こうした中、つい先日、「令和6年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果」が発表された。

不登校児童生徒数は、小学校では13万7704人（前年度比7334人増）、中学校では21万6266人（同154人増）で、小学校と中学校を合計すると35万3970人（同7488人増）となった。

新たに不登校と認知された児童生徒数が減り、不登校継続率も低下したのは、文科省や各自治体の不登校対策が少しずつ成果を上げている証左だろう。しかし、全体の増加率は鈍化したものの、依然として不登校児童生徒数は12年連続で増加しており、35万人超は過去最多である。

筆者は民間からの公募で12年間、学びの多様化学校「高尾山学園」の校長を務めてきた。教員経験がない中で、素直に1人の人間として不登校を経験した児童生徒に向き合ってきたが、どんな児童生徒も、根幹には「学びたい」「友達と仲良くしたい」という気持ちがあると感じている。ただ、それがさまざまな理由でうまくいかず、不登校になっているのだ。

不登校の要因が多様である一方、毎月転入してくる児童生徒や保護者と対峙していると、年々不登校が増え続けている背景も見えてきた。

まず、学校の多忙化が挙げられる。学習内容や指導すべきことが複雑化・多様化しているため、教員だけでなく児童生徒も忙しいのだ。やることが多すぎて楽しい気持ちになれず、勉強についていけなくなっても学校（教員）のペースや事情が優先される。その結果、不適応を起こして不登校になる傾向がある。

また、社会環境の変化も大きい。以前は家に引きこもってもやることがなかったり、家族や近所の目が気になったりしたものだが、現在はネット環境さえあれば家の中で好きなことをして楽しく過ごせるし、社会全体が不登校状態に対して登校を促さない考え方に変わってきていることも、不登校の増加に影響していると感じる。





とくに低学年児童については、子どもの“イヤイヤ”を尊重して学校を休ませる保護者が増えたと思う。高尾山学園でも、学校説明会に参加した低学年児童の保護者が、不登校の理由について「子どもが嫌がっているので」「朝は余裕がなく子どもを学校に連れていけない」と述べるケースは多い印象だった。

最近では、学びの多様化学校の教育に賛同し、「子ども（家族）のペースで通える学校を探している」と転入を希望する家庭や、あえて不登校になって学びの多様化学校に通わせるケースも散見される。

こうした保護者の意識の変化もあり、従来なら教室に入りさえすればすんなり適応できていたような層も不登校状態となっているのではないだろうか。

一方で、不登校児童生徒数の陰に隠れた実態に注意する必要があると考える。さまざまな対策により、不登校としてはカウントされない児童生徒が存在するからである。

例えば、教室には入れないけれど、校内教育支援センターなら登校できる児童生徒。“校内”にある教育支援センターは、利用すればたとえ短時間でも出席扱いとなるため不登校としてカウントされない。

また、校内教育支援センターの多くが教室復帰を目指し、オンライン学習や自学自習を基本とした指導がされているが、“居場所”としての機能もあるため、通常の授業参加に比べると学力が身に付くかという点で懸念がある。校内教育支援センターなどの利用でも出席とすることが、より深い不登校状況を回避する意義は大きいものの、その陰に“学びに向かわない状況”が隠れていることを理解すべきである。

もう1つ、「心因性の不調」「朝が弱い」「昼夜逆転」などによって安定した登校ができないケースも、多くは遅刻扱いや病気欠席扱いとなるため不登校にはカウントされない。こうした児童生徒は遅刻等が続き教室に入りづらくなった結果、別室や保健室、相談室、校内教育センターなどを利用することになり、学びに向かわない状況になっている。

これらを踏まえ、不登校の集計結果の増減だけにとらわれず、その「学びの実態」を把握して丁寧に対応していく必要がある。

ICTも活用して全教職員で｢実態把握｣を

重要なのは、できるだけリアルタイムで不登校の児童生徒を把握することだ。また“不登校状態”は信号でいえば赤信号であり、黄色信号を把握して先手を打つためにも、校務支援システムなどのICTを活用して児童生徒の実態をしっかりと把握したい。

先手を打つためには、欠席が増えて年間で30日に至る前に、学期ごと、月ごと、週ごと、日ごとで、欠席の状態を把握し、登校渋りや遅刻などの状況や理由、背景などの情報も日々得て、全教職員で情報共有することが必要だ。

筆者がいた八王子市では、全小中学校で月3日以上欠席している児童生徒をリストアップし、市教委へExcelデータで毎月送付する「個票システム」と称する体制を組み、1人ひとりの欠席・遅刻の理由や状況、専門機関とのつながりや学校の対応などを把握している。

高尾山学園では、この個票システムに加え、転入時から不登校に至った経緯や学校での対応、保護者の思いを把握するだけでなく、日々変化する児童生徒の情報を全教職員がアンテナ高く捉え、毎日の職員朝会で細かく情報交換している。

さらに週に1回は、スクールソーシャルワーカーや心理士なども加わり学校全体で“気になる子”の情報を共有。開校以来続くこの体制は、不適応や不適切な対応が発生しにくい仕組みであると考える。

｢複層的な支援｣で成果を上げている東京都

文科省では不登校対策として、校内外の教育支援センターや学びの多様化学校などによる複層的な支援を推進している。「学校には行けるが、教室に入れない」「勉強はしたいが、学校に通えない」など不登校の状況は十人十色だからだ。

この点で、東京都の対応は複層的な支援により成果を上げていると考えられる。今回の文科省の調査結果では、都の不登校児童生徒数は小学校で高止まり、中学校では減少に転じている。

その理由として、学びの多様化学校の設置校数がほかの道府県に比べて多いことが考えられる。2025年4月1日現在、都内の学びの多様化学校は、高尾山学園を含め公立私立併せて本校型4校、分教室型8校、通信制高校コース1校の計13校で、2026年度も設置が予定されている。

さらに、中学校内で学びの多様化学校と同様の取り組みを行うため、14校に正規教員を加配して「チャレンジクラス（不登校対応校内分教室）」を設置。校内教育支援センターも全校で設置や設置準備が進んでおり、支援員やスクールソーシャルワーカー、心理相談員、巡回の教員なども配置し、児童生徒に手厚く対応している。

その中でも八王子市が優れているのは、高尾山学園という本校型の学びの多様化学校を設置しているだけではなく、同校舎内に適応指導教室（やまゆり教室）を設置して連携し、児童生徒が自信を持って転入（学校復帰）できるよう支援している点だ。転入後もプレイルームや相談室、保健室などを通じて多くの大人が関わり、不適応が再発しない工夫がされている。

つまり、何か1つの手段や方法で不登校対策をするのではなく、複層的な支援が重要かつ有効であるということ。そして、そこで必要なのは、「授業に出たい」「将来を目指して頑張りたい」という、学びに向かう気持ちの醸成だ。

ポイントは、安全安心の提供と1人ひとりへのエンパワーメントである。寄り添うさまざまな大人が、児童生徒が自身の「好きなこと」から 「やりたいこと／なりたいこと」が見つかるよう支援していくことで、児童生徒自らが将来の希望や進むべき道を見つけていくことができる。

不登校状態の児童生徒は好きなことを見つけることすら大変だが、多くの大人や友人と関係を作りながら少しずつでも“好き”を“目標”に変えることができれば、徐々に登校への意欲、生きる自信を取り戻していけると考える。

｢学びの多様化学校｣の設置だけでは限界がある

文科省のCOCOLOプランでは、学びの多様化学校を全国に300校設置することを目標に掲げている。筆者は高尾山学園の校長を務めた12年間に500名以上の生徒を送り出してきた経験から、教職員の体制も手厚い学びの多様化学校は不登校対策の有効な手段であると考える。

しかし、いくら全国に設置が進んだとしても、35万人超の不登校児童生徒に対応するには限界があるとも思っている。

そもそも通常校で不登校の児童生徒を生み出さないようにすることが最優先であり、「授業が楽しい」「学校に行きたい」「友達と一緒に活動したい」「信頼できる先生がいる」という気持ちを育めるような学校づくりが求められる。

そのためには学びの多様化学校を中核として、まずは不登校児童生徒の対応に優れた教職員の育成を図ると共に、設置された行政区内のすべての通常校の教職員を対象に座学だけではなく学びの多様化学校での実地研修を行い、不登校対応のノウハウの習得と教員自身のマインドを高めていくことが必要だろう。

さらに、教員養成系の大学とも連携してゼミを学びの多様化学校内に置くなどして、レベルの高い不登校への対応力を教員が身に付けることが、不登校対策の次の一手になると考える。

（黒沢 正明 ： 前八王子市立高尾山学園校長）