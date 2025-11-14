

「セキュリティ芸人」として注目を集めるアスースン・オンラインさんの鉄板ネタは「付箋の強度」（写真：アスースン・オンラインさん提供）

「パソコンに付箋ついてるな……あっ、やっぱりパスワード書いてる。こうやって管理するのよくないって聞いたことありますよね。えっ、でも強度えぐいな。管理がずさんだけどパスワード頑丈すぎるだろ、これ。毎回手入力してるの？ 逆にすごいですよね」

脆弱性（ハードウェアやソフトウェアなどにおけるプログラムの不具合や設計上のミスのこと）をテーマにしたフリップネタに「脆弱だな！」のツッコミで注目を集めている芸人、アスースン・オンライン（以下、アスースン）さんの鉄板ネタだ。



普段はゲーム会社で、スマートフォンゲームのクライアントエンジニアとして勤務する傍ら、芸人として技術系のイベントやYouTubeチャンネル「脆弱エンジニアの日常」などで、セキュリティに関するお笑いネタを披露している。

家電芸人やキャンプ芸人など、○○芸人は多々あれど、「セキュリティ芸人」として活動しているのは日本で唯一と言っていいだろう。

お笑いとセキュリティの融合が生まれた原点は？

本業でゲームの新機能実装や社内ツールの開発による作業効率化に取り組む彼が、なぜセキュリティとお笑いを組み合わせた活動を始めたのか。背景には、セキュリティリテラシーの低い人が最大の脆弱性となっている実情と、エンターテインメントで人を楽しませたいという純粋な情熱があった。

アスースンさんが「セキュリティ芸人」というコンセプトを思いついたのは、2019年、大学院1年生の時だった。



アスースン・オンライン セキュリティ芸人／東京工業大学大学院修了後、ゲーム会社でプログラマとして勤務する傍ら、セキュリティ芸人として活動。YouTubeチャンネル『脆弱エンジニアの日常』では、セキュリティとお笑いを融合させたスタイルで登録者数3万人突破。セキュリティの啓発に貢献し、サイバーセキュリティアワード 2023 最優秀賞（Web・コンテンツ部門）を受賞（写真：本人提供）

きっかけは、情報通信研究機構（NICT）が主催するセキュリティ人材育成プログラム「SecHack365」への参加だった。このプログラムは、セキュリティと何かを組み合わせて1年間でもの作りを行う、ハッカソンのような形式をとっている。

もともとアスースンさんは、中学時代からゲーム制作、高校では情報オリンピックに挑戦するなど、プログラミングに強い関心を持っていた。大学で情報工学科に進学後、IPA（情報処理推進機構）の国家資格を取得する過程でセキュリティ分野に興味を抱き、CTF（Capture The Flag）と呼ばれるセキュリティ競技の魅力に触れ、セキュリティキャンプにも参加。その流れでSecHack365にチャレンジすることにした。

「SecHack365では1年間にわたるハッカソンのようなプロジェクトがあり、自分が得意なコンテンツ制作を生かせそうだと思いました。4つ提案したうちの1つに、セキュリティと自分の好きなお笑いを組み合わせた『セキュリティ芸人』を思いつき、実際に採用されました」（アスースンさん）

ちなみに、応募したほかの3つは、「マルウェアに感染するシミュレーションゲーム」や「セキュリティラジオ」、「セキュリティの博物館」といったアイデアだった。

R-1グランプリ初出場で1回戦突破、活動が広がる

SecHack365のプログラム終了後、セキュリティ芸人としての活動は一旦区切りを迎えた。しかし、ゲーム会社に就職し社会人となったアスースンさんの中で、新たな情熱が芽生えた。

それは、中学時代から続く「何か作って人を楽しませたい」という想いであり、もっと大きな野望へとつながっていた。アスースンさんは既存の枠組みにとらわれない、新たなムーブメントを生み出すことに強い憧れを抱いていたという。

「自分は根本的に、何かを作って人を楽しませるのが好きなんです。例えば、ボーカロイドやバーチャルYouTuberのような新たな概念を作りたかったんです。今では、ボーカロイドは有名で、世界中の音楽クリエイターが曲を作ることができるという、革命だったと思います」（アスースンさん）

その野望の実現に向けた挑戦の1つが、ピン芸日本一を決める「R-1グランプリ」への出場だった。2023年1月、彼はかつてSecHack365で生み出したセキュリティ芸人のネタでステージに立った。結果は、本人も驚いた2回戦進出。会社に有給休暇を申請して臨んだこの挑戦は、思わぬ反響を呼ぶこととなった。

アスースンさんの活動を知るセキュリティキャンプ関係者をはじめ、業界内で大きなインパクトを与えたのだ。このおかげで、セキュリティ系のフォーラムやイベントから次々と声がかかるようになったそう。セキュリティ人材向けのネタを披露する機会が、ここから一気に広がっていった。

ちなみに「アスースン・オンライン（Asusn Online）」という一度聞いたら忘れない芸名は、後輩がTwitter（現X）の裏アカウントで彼の本名「麻生（あそう）」と敬称の「さん」を含めて「asusn」と伏字で呼んでいたことに由来する。

「伏せてないだろう」というツッコミどころ満載のこの呼称を本人が気に入り、ハンドルネームとして使い始めた。その後、ランニングアプリの登録で名字と名前の入力が必要になり、語感の良さで「オンライン」を付け加えたという。遊び心から生まれた名前が、今や彼の活動の象徴となっているのが面白い。

共感を呼ぶ「セキュリティあるある」の作り方

現在、アスースンさんの活動は多岐にわたる。技術系イベントでのネタ披露を主軸としながら、YouTubeチャンネル「脆弱エンジニアの日常」では、お笑いネタ動画だけでなく、基本情報技術者試験の早押しクイズやIT系ゲームの実況など、エンジニアリングとエンタメを融合させたコンテンツを発信し続けている。



セキュリティ系のフォーラムやイベントなどでネタを披露している。写真は直近で古巣の大学サークルに呼ばれた時のもの（写真：編集部撮影）

さらに、社会人お笑いライブやM-1グランプリ、キングオブコントといった賞レースにも挑戦し、純粋な「お笑い」のスキルアップにも余念がない。

「ネタは本当に身近な人を笑わせるつもりで作っています。技術者向けのネタであれば技術者の友だち、一般向けのネタであれば一般人の友だちを笑わせようとしています」（アスースンさん）

一般向けの鉄板ネタとして挙げてくれたのが、冒頭で紹介した「パソコンに付箋が貼ってあるけど強度がえぐい」というもの。管理のずさんさとパスワードの頑丈さのアンバランスさを突いた、アスースンさんの挨拶代わりとも言えるネタだ。

一方、技術者向けには、より専門的な知識を要するネタがウケやすい。「リモート会議の時、背景に映っているホワイトボードにSSHの公開鍵がびっしり書かれている」というネタはSSHを触ったことがある層から「あれは面白かった」と、とくに反響が大きかったという。



リモート会議で背景に映っているホワイトボードに何が書かれているのか……よく見てみるとSSHの公開鍵がびっしり書かれているという技術者の心をつかむネタ（写真：アスースン・オンラインさん提供）

さらにマニアックなのが「アイドル」という大喜利ネタ。「こんなアイドルは嫌だ、どんなアイドル？」というお題に対し、「SHA256（ハッシュ関数の一種）のアイドル」が登場。メンバー名がハッシュ値になっており、「ガチオタが逆算しようと頑張ってる」というオチがつく。

このネタをSNSに投稿したところ、後日、本当にスライドに使われていたハッシュ値を逆算した猛者が現れ、ネタの元となったアスースンさんの「推し」のアイドル名（佐々木美玲さん）が特定されてしまったという、笑えるエピソードも生まれた。



アイドルの名前が「SHA256」というハッシュ値になっている（写真：アスースン・オンラインさん提供提供）

こうしたネタの着想は、本業の仕事、CTFチームでの活動、セキュリティキャンプの講師業、そして毎月参加する多くの技術系イベントでの学びから得られているという。

増加する脅威、企業が今すぐできる脆弱性対策とは

アスースンさんがセキュリティ芸人として活動するうえで、単なる笑いの追求だけでなく、「啓発」という側面も意識しているという。技術的な防御策がいかに強固であっても、それを扱う人のリテラシーが伴わなければ意味がないと強く感じているのだ。

「情報漏洩のインシデントのうち8割は人の不注意が原因だというデータを見て、技術的にいくら安全に作ったとしても、扱う人のセキュリティリテラシーがないと元も子もないなと感じました。そこで、一般の人のセキュリティリテラシーを向上させたいと思い、セキュリティ芸人を生み出しました」（アスースンさん）

近年、ランサムウェア攻撃による甚大な被害や、AIを悪用した詐欺、翻訳精度の向上による巧妙な偽サイトなど、ネットの脅威は増すばかりだ。

とくにアスースンさんが衝撃を受けたのは、香港の金融会社で起きたディープフェイク詐欺事件。ビデオ会議に登場したCFO（最高財務責任者）がディープフェイク映像であり、それを見抜けなかった担当者は約37億円もの大金を送金してしまったというものだ。

こうした状況下で、企業や個人はどう対策すべきか。アスースンさんが提案するのは、技術的な防御策の導入と同時に、組織の「空気作り」を変えることだ。「脆弱なものを見たら面白いと思ってしまう」という彼ならではの視点で、セキュリティを真面目で堅苦しいものから、誰もが気軽に指摘できるものへと変えていきたいという。

「セキュリティに目を向けてもらうことが大事だと思っています。脆弱なことに対して、会社の中でも『脆弱だな』『脆弱じゃん』というツッコミが誰でもできて、笑いが起こるような雰囲気作りができればうれしいです」（アスースンさん）

お笑いで「脆弱だな！」と突っ込める社会へ

セキュリティインシデントの増加に伴い、アスースンさんへの注目度も高まっている。この1〜2年で、取材や登壇の依頼は急増。福井県警主催のフォーラムで経営層や情報システム担当者向けにネタを披露したり、セキュリティ会社のウェビナー、学生主催の技術系イベント、果ては企業の忘年会まで、その活動の場は広がっている。

そんなアスースンさんが見据える今後の展望は、さらに大きなスケールでのエンターテインメント化だ。

「今後は番組制作に力を入れていきたいと思っています。自分がお笑いやテレビが好きなので、本当に面白いセキュリティ番組を作ることを目標に掲げています。目指しているのは、NHKの『魔改造の夜』や『笑わない数学』のような番組です。理系の人であれば誰が見ても面白いですよね。そのセキュリティ版を作るというのが理想です」（アスースンさん）

NHKやNetflixのような媒体での番組制作を最終目標に掲げつつ、まずは自身のYouTubeチャンネルでコンテンツを発信していく計画だ。最後に読者に一言セキュリティに関するアドバイスを伺ったところ、「身の回りのものに関しても『脆弱だな！』と突っ込めるようになっていきましょう」と語った。

アスースンさんの活動は、セキュリティの世界に新しい風を吹き込んでいる。堅苦しくなりがちな啓発を「笑い」という形で日常に溶け込ませることで、人々の意識を自然に変えていく。今後、彼が目指すNHKやNetflixといった大舞台で、セキュリティとエンタメの融合がどのような化学反応を生むのか、期待したい。

（柳谷 智宣 ： ITライター）