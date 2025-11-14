

社会貢献活動に積極的なトヨタ自動車（写真：ブルームバーグ）

【ランキングを全部見る】｢社会貢献にお金を出す｣企業TOP100

世の中に多く存在する社会課題。課題解決の担い手として大きな期待が集まるのが企業だ。実際、大手企業などは本業の事業活動だけでなく、社会貢献活動で解決しようとしている。

では、社会貢献に積極的な企業はどこなのか。『CSR企業総覧（ESG編）』2025年版（24年調査）に掲載している社会貢献活動支出額のランキングでご紹介していく。

トップのトヨタ自動車が2位以下を大きく突き放す

23年度の社会貢献支出額トップは235.0億円でトヨタ自動車だ。同社は11年、13年とCSR企業ランキングでトップになった日本を代表する企業。22年調査から東洋経済CSR調査への回答はないが、公開情報からデータを集め、『CSR企業総覧』に掲載している（直近の25年CSR企業ランキングは情報開示の少なさなどから220位）。

金額は21年度167億円、22年度199億円と2位以下を大きく突き放す。なお数字は同社単体と主要子会社をあわせた連結ベースとなっている。





自然災害にモビリティで貢献する「トヨタ災害復旧支援（TDRS）」で車両無償貸与、平時の体験会を含む車中泊を実施。「科学のびっくり箱！なぜなにレクチャー」では自社社員がプログラム開発・講師を務める小学生対象の科学工作教室を1996年から継続している。

それ以外にもスマートグリッド技術を活用した農商工連携事業のほか、災害に強いまちづくりへ向けた地域との連携や「トヨタ白川郷自然學校」や「トヨタの森」の運営、プロジェクトなどを通じ、人材育成や希少種保護、環境保全を含む多彩な活動が行われている。

教育関係にも力を入れる。国際産業リーダー育成のため81年に豊田工業大学を設立。徹底した少人数制と体験型学習により、創造性に富む開発型技術者を育成している。さらに学費は国立大学並みを実現。有名企業への就職率は全国1位（大学通信調べ）で東洋経済の「本当に強い大学ランキング」でも、名古屋大学を抑え中部地方1位だ。100%子会社のトヨタ自動車東日本で企業内訓練校としてのトヨタ東日本学園での人材育成も行っている。

ただ、気になる点もある。このトヨタ自動車東日本は10月に公正取引委員会から下請代金支払遅延等防止法（下請法）違反と勧告・指導を受けた。トヨタ自動車が作成したマニュアルが原因の1つとして、親会社のトヨタにもマニュアル見直しを含めた改善を申し入れている。

実は、先日公開した連結ベースの内部通報件数ランキング100（製造業対象）でトヨタ自動車はランク外の193位と決して高くなかった。一般的にこの数値が悪い会社は社内の風通しがよくない傾向にあるが、同社グループも問題を感じていても正しいことが言いにくい職場環境だった可能性もある。社会貢献については申し分ない同社だが、ガバナンス面などで改善の余地はまだありそうだ。

2位はNTT、では3位以下は？

2位はNTTの78.3億円。社会貢献活動に参加した社員の活動費も含んでいる。総務省主催のインターネットの安心・安全な利用に向けた啓発活動「e-ネットキャラバン」に全国の自社グループ各社より社員の登録を行い、講師を派遣するなど本業に関する取り組みは幅広い。

それ以外も自社グループ各社で、全国各地の事業所など近隣地域の環境美化・環境保護を目的に地域清掃活動を実施する環境クリーン作戦を展開。野球、サッカー、ラグビーなどのスポーツイベントへの寄付・協賛や社員ボランティア派遣なども行っている。

3位は三菱UFJフィナンシャル・グループの77.4億円。本業を生かして学生向けに「金融経済教育」として、「金融」や「経済」の仕組みを学ぶ機会を提供。日本ユネスコ協会連盟と共同で「MUFG・ユネスコ協会東日本大震災復興育英基金」を創設し中長期的な復興支援に取り組んでいる。ほかに教育格差問題に取り組む認定NPO法人への寄付など幅広く活動している。

4位はサントリーホールディングス72.5億円。全国16都府県26カ所で自然環境の保全・再生を行う「サントリー天然水の森」活動やサントリー文化財団による出版助成実施や学芸賞、地域文化賞贈呈など多くの取り組みを行っている。

以下、5位JT69.9億円、6位NTTドコモ64.4億円、7位日本生命保険54.6億円、8位ファーストリテイリング54.2億円と続く。

上位100社の合計は2200億円

支出が10億円以上なのは73位花王（10.1億円）まで。上位100社の合計は2200億円で社会貢献活動に多くの金額が使われている。



CSRに関するさらに詳しいデータはこちら

21年度から23年度までの3年間の数字が取れる803社の各年度の合計金額を集計すると、2532億円（21年度）、2618億円（22年度）、2743億円（23年度）と増加傾向だった。

最後に毎年ご紹介している「（企業の）東日本大震災復興支援の取り組み」を見ていこう。24年6月末時点で復興支援を「行っている」は33.0％（413社）、「行っていない」が63.7％（797社）だった。

21年6月末時点は（21年調査）38.4％（453社）、22年6月時点（22年調査）は35.3％（433社）、23年6月時点（23年調査）は32.1％（404社）と年々減少傾向にあったが、今年は若干挽回した。復興支援の継続は震災を風化させない役割も担う。今後も可能な範囲で継続してもらいたい。

1〜25位





26〜50位





51〜75位





76〜100位





掲載企業一覧

トヨタ自動車／NTT／三菱UFJフィナンシャル・グループ／サントリーホールディングス／JT／NTTドコモ／日本生命保険／ファーストリテイリング／ソフトバンク／ソニーグループ／大塚ホールディングス／INPEX／イオン／三井不動産／明治ホールディングス／第一生命ホールディングス／明治安田生命保険／キヤノン／中外製薬／日産自動車／富士通／日立製作所／アイシン／パナソニック ホールディングス／東日本旅客鉄道／KDDI／住友金属鉱山／東レ／三菱商事／関西電力／信越化学工業／豊田通商／エディオン／野村ホールディングス／SOMPOホールディングス／ダイキン工業／アサヒグループホールディングス／NTTデータグループ／住友電気工業／野村総合研究所／旭化成／大日本印刷／三井住友フィナンシャルグループ／大和ハウス工業／三菱重工業／MS＆ADインシュアランスグループホールディングス／東芝／セブン＆アイ・ホールディングス／近鉄グループホールディングス／東京海上ホールディングス／十六フィナンシャルグループ／みずほフィナンシャルグループ／デンソー／住友生命保険／TOTO／三菱地所／王子ホールディングス／丸紅／富士フイルムホールディングス／東急／日本マクドナルドホールディングス／第一三共／DMG森精機／セイコーエプソン／大林組／バンダイナムコホールディングス／久光製薬／三井物産／西日本旅客鉄道／竹中工務店／日本電気硝子／村田製作所／花王／三菱電機／日本特殊陶業／TOPPANホールディングス／J.フロント リテイリング／NTT東日本／川崎重工業／キッコーマン／住友商事／浜松ホトニクス／いすゞ自動車／コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス／オムロン／NTT西日本／NEC／ファミリーマート／日本郵船／雪印メグミルク／清水建設／電通グループ／荏原／東京ガス／ローソン／三菱ケミカルグループ／中部電力／ヤマハ／資生堂／小野薬品工業

（岸本 吉浩 ： 東洋経済 記者）