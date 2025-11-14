骨までやわらかく、旨みは濃厚。家庭料理の最上級を、ボタンひとつで【パナソニック】のオートクッカーがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
鍋底かきまぜ×高火力×圧力。本格の味を、まかせて完成【パナソニック】のオートクッカーがAmazonに登場!
パナソニックのオートクッカーは、鍋底かきまぜ・高火力・圧力の三位一体で、本格的な味を手軽に再現する一台。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
かたい魚の骨までやわらかく仕上げる約2気圧の高圧調理を実現し、メニューに応じて最適な圧力を自動で選択する。じっくり濃厚な旨とろ煮も、ビストロまかせで簡単に完成する設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
キッチンポケットアプリに対応し、約100種類のレシピが追加予定。レパートリーを広げながら、最上級の家庭料理を日常に取り入れられる。
→【アイテム詳細を見る】
家庭用調理鍋市場において、圧力性能で業界最高クラスを誇るモデル。
鍋底かきまぜ×高火力×圧力。本格の味を、まかせて完成【パナソニック】のオートクッカーがAmazonに登場!
パナソニックのオートクッカーは、鍋底かきまぜ・高火力・圧力の三位一体で、本格的な味を手軽に再現する一台。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
かたい魚の骨までやわらかく仕上げる約2気圧の高圧調理を実現し、メニューに応じて最適な圧力を自動で選択する。じっくり濃厚な旨とろ煮も、ビストロまかせで簡単に完成する設計となっている。
→【アイテム詳細を見る】
キッチンポケットアプリに対応し、約100種類のレシピが追加予定。レパートリーを広げながら、最上級の家庭料理を日常に取り入れられる。
→【アイテム詳細を見る】
家庭用調理鍋市場において、圧力性能で業界最高クラスを誇るモデル。