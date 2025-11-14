¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¡¡¥Ù¥Ã¥Ä¤¬MLB»Ë¾å½é¤Î¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¤Ç¸«¤»¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤â¶ÃØ³¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¨¤¤¡×
MLB»Ë¾å½é¤Î¥´¥ë¥ÕÂç²ñ¡ÖMLB¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¤«¤é3Æü´Ö¤ÎÆüÄø¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢»²²Ã¤¹¤ëMLB¸½Ìò¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤Î°ì¿Í¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¡¢¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÂç²ñ¤Ï¡¢MLB¤ÎÁ´30µåÃÄ¤Î¸½ÌòÁª¼ê¤ÈOB¤é¤¬½Ð¾ì¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÍÍ»Ò¤òMLB¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¥Ù¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤¬¼«¿È¤ÎSNS¤Ç¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ3ÅÙ¼õ¾Þ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É±¦ÏÓ¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼Åê¼ê¤ÎÄï¤Ç¡¢ÂçÃ«¥Þ¥Ë¥¢¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¿ÍÊª¡£¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¥¢¥¤¥¢¥ó¥¯¥é¥Ö¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤ÄÆ°²è¤òÏ¢Â³¤ÇÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ë±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤â±Ô¤¯¤Þ¤Ã¤¹¤°Èô¤Ó¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤¿¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò¹ë²÷¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¡×¡Ö¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Ï¤ä¤ë¤³¤È¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤ÉÀ¨¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¤½¤Î¾å¼ê¤µ¤Ë¶ÃÃ²¤·¤Þ¤¹¡£
¶Ë¤á¤Ä¤¤Ï°ìÏ¢¤ÎºÇ¸å¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤¢¤ëÆ°²èÆâ¤Ç¸«¤»¤¿¥Ù¥Ã¥ÄÁª¼ê¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÂÇ¤¿¤ì¤¿µå¤Ï¥Ô¥ó¥Õ¥é¥Ã¥°¤Î¸åÊý¤Ø¤ÈÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å·¹¼Ð¤Ë½¾¤Ã¤Æ¥«¥Ã¥×¤ÎÊý¤ØÅ¾¤¬¤ê¡¢ÀË¤·¤¯¤â¥«¥Ã¥×¤òÄÌ²á¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥Ð¡¼¥é¥ó¥À¡¼»á¤Ï¡Ö¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤¬¤¢¤È¾¯¤·¤Ç¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤È¤¤¤¦¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿¡×¤Èµ¤·¡¢¤¿¤À¤¿¤À¶ÃØ³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£