「ＰＯＧ２歳馬特選情報（１２日）

ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！

〈栗東〉アルテミスＳ制覇後、右前肢の屈腱炎を発症したフィロステファニ（牝、中内田）は、症状が重度の部類で復帰に向けた運動再開のメドが立たないため、現役続行を断念。引退して繁殖入りする。所属する社台サラブレッドクラブが１３日、ホームページで発表。

すずらん賞１０着のエスカレイト（牝、小栗）は、つわぶき賞（１２月１３日・中京、牝芝１４００メートル）へ。僚馬でクローバー賞６着のドルチェミスト（牝）は秋明菊賞（２２日・京都、芝１４００メートル）と白菊賞（３０日・京都、牝芝１６００メートル）の両にらみ。

東スポ杯２歳Ｓ（２４日・東京、芝１８００メートル）の１週前追い。８月中京で未勝利戦を勝ったローベルクランツ（牡、小林）は、松山がまたがり栗東ＣＷで６Ｆ８０秒１−３６秒４−１１秒２。「予定より速くなったが無理はしていない。あとは馬体の維持が鍵」と小林師。

〈美浦〉ファンタジーＳ２着のショウナンカリス（牝、加藤士）は阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神、芝１６００メートル）へ。未勝利−りんどう賞と連勝中のラスティングスノー（牝、池上）も同レースへ向かう。

８日の東京新馬戦を勝ったレオアジャイル（牝、杉浦）はひいらぎ賞（１２月２０日・中山、芝１６００メートル）を予定。９日の東京でデビューＶを飾ったピースサイン（牡、浅利）も同レースを視野に入れている。９月の中山で初勝利を挙げたパントルナイーフ（牡、木村）は、引き続きルメールとのコンビで東スポ杯２歳Ｓへ。