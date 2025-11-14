日本でもおなじみのトム・マーカンド騎手（２７）＝英国＝が今週から短期免許で騎乗する。今回で４回目となるが「できるだけ多くの勝利をつかみたい」と目標を掲げる。

２２年１０月の初短期免許で１６勝を挙げ、翌年の２回目は２０勝、昨年１１月から１月にかけての３回目は２１勝をマークした。腕っぷしの強さが印象的な豪腕タイプ。そこを関係者から評価され、年々騎乗馬のレベルは上がっている。

前回は騎乗最終日の中山１０、１１、１２Ｒで３連勝を飾って存在感を示した。「毎年ドキドキした気持ちです。いい馬に出会えることができたらいいなと思っています」と素直な気持ちを明かしつつ、「自分が何を求められているのか分かっているつもりだし、そのなかで初心を忘れずに頑張りたいです」とうなずく。レース日を前に、既に仕事人モードに入っている。

ＪＲＡ重賞は未勝利で、２４年ステイヤーズＳ２着（シルブロン）が最高。それだけにラタフォレストとコンビを組む武蔵野Ｓは力が入る。「今回来日して最初の重賞でいい馬に乗せてもらえるし、勢いに乗りたいです」と気合十分。これまで以上の活躍が期待できそうだ。