¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦»³ËÜ·ÃÂç¡ÖÁ´Éô¡¢µÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¡È¼þÅì½Î¡É¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ÂÇ¤Á¤òËá¤¯
¡¡¡È¼þÅì½Î¡É¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ÂÇ¤Á¤òËá¤¯¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î»³ËÜ·ÃÂç³°Ìî¼ê¡Ê26¡Ë¤¬¼þÅì¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö»°Çï»Ò¤½¤í¤Ã¤¿Áª¼ê¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤âÀ¨¤¤¤·¡¢¼éÈ÷¤âÀ¨¤¤¡£Á´Éô¡¢µÛ¼ý¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¹ñÆâ¤Î²¹ÃÈ¤ÊÃÏ¤ÇÇ¯ÌÀ¤±¤Î1¥«·î´Ö¹Ô¤¦Í½Äê¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤Ï¶ì¼ê¤È¤¹¤ëÆâ³Ñµå¤Ø¤ÎÂÐ±þÎÏ¥¢¥Ã¥×¤À¡£4Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï4·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¡ÈÏÂÀ½¥Ú¥¿¥¸¡¼¥Ë¡É¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢1·³¤Ç¤Ï25»î¹ç½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨¡¦214¡¢2ËÜÎÝÂÇ¡¢6ÂÇÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡Ö¶ì¼ê¤Ê¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤ò¹¶¤á¤é¤ì¡¢ºÇ¸å¤ËÍî¤Á¤ëµå¤Ç»°¿¶¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡£¼þÅì¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤âÆâ³Ñµå¤òµÕÊý¸þ¤ËÂÇ¤Ä»Ñ¤ò¸«¤Æ¡È¼«Ê¬¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥Ò¥Ã¥È¤À¡É¤È»×¤¤¡¢7·î¤Ë¼«¼ç¥È¥ì»²²Ã¤ò»Ö´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡²Æ¾ì°Ê¹ß¤ÏÂÇ·â¤Î¾õÂÖ¤¬°¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½©µ¨Îý½¬¤ÇÌÂÏ©¤Î½Ð¸ý¤¬¸«¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¡£Â®µå¤ËÂÐ±þ¤·¤è¤¦¤È¶¯¤¯°Õ¼±¤¹¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¥¹¥¤¥ó¥°¤ÎÁá¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº¸Éª¤¬Æþ¤ê¡¢º¸¸ª¤¬Á°¤Ë½Ð¤ëÊÊ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£¡Ö¾¯¤·¤º¤ÄÍèÇ¯¤Î·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤¬À°Íý¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÅðÎÝ²¦¡¢¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤Ë¤âµ±¤¤¤¿¼þÅì¤Î¼«¼ç¥È¥ì»²²Ã¤ÇÁöÎÝ¡¢¼éÈ÷¤Îµ»½Ñ¥¢¥Ã¥×¤â´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£¥×¥ì¡¼¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¿ÍÊÁ¤â¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦ÀèÇÚ¤Î¤â¤È¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤ê¤Èµ»½Ñ¤òËá¤¯¡£¡¡¡ÊÃë´Ö¡¡Î¤¼Ó¡Ë