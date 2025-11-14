「有力馬次走報」（１３日）

◇ ◇

◆桜花賞と秋華賞の覇者エンブロイダリー（牝３歳、美浦・森一）が香港マイル・Ｇ１（１２月１４日・シャティン、芝１６００メートル）の招待を受諾した。所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表した。

◆天皇賞・秋でＧ１初制覇を飾ったマスカレードボール（牡３歳、美浦・手塚久）が１３日、短期放牧先の宮城県・山元トレーニングセンターから美浦に帰厩した。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表したもので、予定通りルメールとのコンビでジャパンＣ（３０日・東京、芝２４００メートル）に向かう。また、予備登録をしていた香港国際競走から招待を受けたが、これを辞退してジャパンＣ一本に照準を定める。

◆天皇賞・秋で８着に終わったタスティエーラ（牡５歳、美浦・堀）は、レーンでジャパンＣを目指すことになった。所属するキャロットクラブがホームページで発表した。当初は香港Ｃ・Ｇ１（芝２０００メートル）との両にらみだったが、府中での続戦が決まった。