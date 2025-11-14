第56回明治神宮大会が、きょう14日に開幕する。

関西地区第1代表として出場する佛教大は開幕日に登場し、日本文理大との1回戦に臨む。

広島からドラフト5位指名を受けた赤木晴哉は、「秋のリーグ戦の序盤は不安要素も多かったけど、今は思い切って投げ切れている」と自信を持って最後の全国舞台に向かう。

昨秋も明治神宮大会に出場した。しかし創価大との1回戦の先発を同学年右腕の合木凜太郎に譲り、自身は3番手として登板。今秋ドラフトで阪神から1位指名を受けた立石正広に安打を許すなど直球を跳ね返され続け、3回3失点と不本意な結果に終わった。

その悔しさを糧に直球の力強さに磨きをかけてきた。6月に出場した全日本大学野球選手権で自己最速を2キロ更新する153キロを計測。全国舞台で昨秋からの確かな成長を示し、その後のドラフト指名へとつなげた。

大学最後の秋に、酸いも甘いも教えてくれた神宮球場までたどり着いた。大学4年間の集大成を示す戦いが幕を開ける。

◇赤木 晴哉（あかぎ・せいや）2003年（平15）10月5日生まれ、大阪府堺市出身の22歳。小4から高倉台ポニーズで野球を始める。小6から美木多イーグルス、中学では大阪狭山ボーイズに所属。天理（奈良）では3年春から背番号13でベンチ入り。佛教大ではリーグ戦に2年春から登板し、3年から2年連続で全日本大学野球選手権と明治神宮大会に出場。50メートル走6秒2、遠投105メートル。1メートル90、86キロ。右投げ右打ち。