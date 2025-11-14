¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ËÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡¡²¦Äç¼£²ñÄ¹¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¡Ä°ú¤½Ð¤·¤¿¡×
¡¡º£Ç¯¤Î¥×¥íÌîµå¤ÎÈ¯Å¸¤ËºÇ¤â¹×¸¥¤·¤¿´ÆÆÄ¤äÁª¼ê¤ËÂ£¤é¤ì¤ë¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í°Ñ°÷²ñ¤¬13Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÆüËÜ°ì¤ËÆ³¤¤¤¿¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê54¡Ë¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤¿¡£¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ë¥Á¡¼¥à¤òÆ³¤¤¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¤ÎÁª½Ð¤À¤Ã¤¿¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢ÆüËÜ°ìÃ£À®¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡Ö¥Ô¡¼¥¹¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿Á´¤Æ¤Î´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡½¢Ç¤2Ç¯ÌÜ¤ÇÆüËÜ°ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¡¢Ëþ¾ì°ìÃ×¤Ç¡ÖÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¡×¤ò½é¼õ¾Þ¡£¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¥ª¥Õ¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅÐ»³¤ËÎã¤¨¤¿´î¤Ó¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Öº£Ç¯¤³¤½¤ÏÄº¾å¤Þ¤ÇÅÐ¤ê¤¤ë¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ËÆþ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÌò³ä¤òÍý²ò¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¾¡Íø¤ò¿®¤¸¤ÆÀï¤¤È´¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»ÑÀª¤³¤½¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿ºÇÂç¤ÎÍ×°ø¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¼çÎÏ¤Ë¥±¥¬¿Í¤¬Â³½Ð¤·¤¿º£µ¨¤Ï4·î¤ËºÇ²¼°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¡£¸òÎ®ÀïÍ¥¾¡¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ê¡¢¥ê¡¼¥°Ï¢ÇÆ¤Þ¤ÇÆÍ¤ÃÁö¤Ã¤¿¡£CS¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëS¤Ç¤Ï½ÉÅ¨¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤ò4¾¡3ÇÔ¡Ê1¾¡¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ç¿¶¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£ºòÇ¯¤ÏDeNA¤ÎÁ°¤Ë¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤¿ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢ºå¿À¤ò½éÀï¹õÀ±¸å¤Ë4Ï¢¾¡¤Ç²¡¤·ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿»Ø´ø´±¤Ïº£µ¨¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¡ÖPS¡Ê¥Ô¡¼¥¹¡Ë¡ª¡×¤òÁ´¤¦¤·¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë´¶¼Õ¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£¡ÖProfessional¡¡Spirit¡Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥È¡Ë¡×¡£¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤È¤·¤ÆÂØ¤¨¤ÎÍø¤«¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡Ö¤Þ¤µ¤ËÁ´°÷¤¬¥Ô¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿Áª¼ê¤¿¤Á¤òÎ¨¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½µåÃÄÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¤Ç¤Ï¡¢²¦Äç¼£µåÃÄ²ñÄ¹¤é¤ËÂ³¤¯5¿ÍÌÜ¤Î±ÉÍÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Áª¹Í°Ñ°÷²ñ¤ÎºÂÄ¹¤òÌ³¤á¤¿²¦²ñÄ¹¤«¤é¤Ï¡ÖÎ×µ¡±þÊÑ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÇ¹â¤ÎÀ®ÀÓ¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡×¤È¡¢¸Î¾ã¼Ô¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¤Ç¼ã¼êÁª¼ê¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤·¤¿ºÓÇÛ¤ò¾Î¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎÄ©Àï¤ÏÂ³¤¯¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¸¥¿ÈÅª¤Ê¥µ¥Ý¡¼¥È¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë²¹¤«¤¯¡¢»þ¤Ë¸·¤·¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼±ç¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾Þ¤ÏÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤ÎÅØÎÏ¤Î·ë¾½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤½¤·¤ÆÁ´¹ñ¤Î¥Û¡¼¥¯¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Á¡¼¥à¤Å¤¯¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÊÂ¤Ù¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë»×¤¤¤ò¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¡Ê°æ¾å¡¡ËþÉ×¡Ë
¡¡¢ã¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡ÀµÎÏ¾¾ÂÀÏº¾Þ¼õ¾Þ¼Ô¢ä
¡¡¢§2006Ç¯¡¡²¦Äç¼£´ÆÆÄ¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Î´ÆÆÄ¤È¤·¤ÆÂè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡ËÍ¥¾¡
¡¡¢§11Ç¯¡¡½©»³¹¬Æó´ÆÆÄ¡¡ÃæÆü¤ò4¾¡3ÇÔ¤Ç²¼¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡
¡¡¢§14Ç¯¡¡½©»³¹¬Æó´ÆÆÄ¡¡ºå¿À¤ò4¾¡1ÇÔ¤ÇÇË¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡
¡¡¢§15Ç¯¡¡¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤ò4¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡
¡¡¢§17Ç¯¡¡¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥µ¥Õ¥¡¥ÆÅê¼ê¡¡NPB¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿¤Î54¥»¡¼¥Ö¤òµÏ¿
¡¡¢§18Ç¯¡¡¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¡¡¹Åç¤ò4¾¡1ÇÔ1Ê¬¤±¤ÇÇË¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡
¡¡¢§19Ç¯¡¡¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¡¡µð¿Í¤ò4¾¡0ÇÔ¤Ç²¼¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡
¡¡¢§20Ç¯¡¡¹©Æ£¸ø¹¯´ÆÆÄ¡¡µð¿Í¤ò4¾¡0ÇÔ¤ÇÇË¤Ã¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡
¡¡¢§25Ç¯¡¡¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡¡ºå¿À¤ò4¾¡1ÇÔ¤Ç²¼¤·¤ÆÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºÍ¥¾¡