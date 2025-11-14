「エリザベス女王杯・Ｇ１」（１６日、京都）

秋華賞３着からの戴冠を狙うのがパラディレーヌだ。３歳馬は過去１０年で２勝と古馬勢の強いレース。厚い壁に挑むが、前走で見せた上がり最速の末脚は強烈。中３週という厳しいローテにも疲れた様子はない。１７年にモズカッチャンが秋華賞３着→エリザベス女王杯制覇を達成。キズナ産駒の３歳牝馬が、同じ道をたどる。

過去１０年で６勝を挙げる４歳馬に対し、３歳馬は２勝。古馬の牙城を崩すのは簡単ではない。それでも、３歳馬は若さと勢いが魅力。秋華賞３着から戴冠した１７年モズカッチャンの再現を狙うのがパラディレーヌだ。

上がり最速で前２頭に迫ったのが前走の秋華賞。「誰も動けないようなペースをつくったレジェンドと、それを動いたスーパースターがいたレース。ウチの馬には競馬の神様がほほ笑んでくれなかったかな」。千田師は残念そうに振り返りながら上位２頭をたたえる。

前走後、すぐにエリザベス女王杯参戦が決まったわけではなかった。激戦からの中３週。馬の様子を確認しながら、登録のギリギリまで判断を待った。「秋２戦とも一番強い競馬をしていると思う。ということは、一番疲れている。レース後１週間ケアして、残り１週間は馬場で遊んでもらって、その後にお馬さんに聞いたら“大丈夫”ってことなので。すごくいい子なので、気を使ってくれているのかな？と思うけど、元気に見えます」とトレーナーは出来の良さを表現する。

ひと夏を越して、今秋は成長も感じるという。「前はドタバタ走っているように見えたのが、ローズＳの前から調教でも１本の線の上に脚が乗って無駄がない。完歩が広くなった」。進化する姿に目を細めながら、「前走の内回りから外回りに変わるのはいい。距離が２００メートル延びてどうかだけど、オークスも頑張ってくれたので。グランプリホースがいるので胸を借りるつもり」と舞台を歓迎した。

「ウチの厩舎は競馬の神様に愛されるように、目の前の馬に愛されるようにとやっていますが、今回は多めのおさい銭を持って手を合わせようと思っています」。悲願のＧ１制覇へ−。今度こそ女神がほほ笑んでくれる。