「デイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２」（１５日、京都）

ドラマのような快進撃へ。大久保厩舎ゆかりの血統馬エイシンディードが２つ目のタイトルを目指す。「キング騎手がうまく乗ってくれた。芝の適性も示せて良かった」と前走を振り返る大久保師。ホッカイドウ競馬から中央へ移籍し、函館２歳Ｓを制したのは０７年ハートオブクィーン以来の快挙だった。

かつて同厩舎に所属した母エーシンエムディーは芝１２００メートルで３勝を挙げたが、その母の産駒は過去に３頭管理し、主戦場はいずれもダートだった。それでもディードの走りを見て、「兄と比べて素軽い。大きさもちょうどいい」と感じた山口助手。大久保師も「芝を走らせるといい雰囲気になる」と適性を捉え、芝挑戦を決断。その見立ては当たった。

今回は１６００メートルに距離延長となるが、同助手は「母は引っ掛かったけど、それがない。扱いやすくて距離はこなせると思う。今のところ、悪いところがない」と自信を持って送り出す。ここを超えれば２歳の王座も視野に入る。ドラマはまだ始まったばかりだ。