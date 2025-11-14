¡ÚÃæÆü¡ÛÍèµ¨¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡¡ºÙÀîÀ®Ìé¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡Ú³Ë¿´Ä¾·â¡¦ºÙÀîÀ®Ìé¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê£±¡Ë¡Ûº£¤ä²¡¤·¤â²¡¤µ¤ì¤â¤»¤ÌÃæÆü¤Î¼çË¤¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿¤Î¤¬ºÙÀîÀ®Ìé³°Ìî¼ê¡Ê£²£·¡Ë¤À¡£º£µ¨¤Ï¥±¥¬¤Ë¤è¤ëÌó£±¤«·îÈ¾¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢£³Ç¯Ï¢Â³£²£°ËÜÎÝÂÇÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¡£Íê¤ì¤ëÎµ¤Î£´ÈÖ¤ò¥É¥é¥´¥ó¥º±þ±çÂç»È¤Î£Ó£Ë£Å£´£¸¡¦·§ºêÀ²¹á¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Ä¾·â¡£º£µ¨¤Î¥Ù¥¹¥È¡¦¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÍèÇ¯¤«¤é¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î»×¤¤¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡º£µ¨¤Ï£±£°£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨£²³ä£µÊ¬£¶ÎÒ¡¢£²£°ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£¸ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«
¡¡ºÙÀî¡¡¤Ê¤ó¤È¤«£²£°ËÜ¤ÏÂÇ¤Æ¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÇºÇÄã¸Â¡¢ºÇÄã¥é¥¤¥ó¤Ï¥¯¥ê¥¢¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎ¥Ã¦¤·¤¿´ü´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡·§ºê¡¡¥±¥¬¤ò¤·¤ÆÌó£±¤«·îÈ¾¤ÎÎ¥Ã¦´ü´Ö¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤Î£²£°ËÜÎÝÂÇ¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÙÀî¡¡º£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤Ï£³£°ËÜ¡¢¤½¤·¤Æ¤â¤Ã¤È¾å¤Î¿ô»ú¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢º£Ç¯£±Ç¯¤â¤Þ¤¿¤¤¤¤ÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡ºÙÀîÁª¼ê¤Ï±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ç£µ·î£¶Æü¤ËÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤µ¤ì¡¢£¶·î£±£¹Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤éÀïÀþÉüµ¢¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Éüµ¢¸å¤ÏÂÇÎ¨¤¬¤¹¤´¤¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£µÙ¤ó¤Ç¤¤¤¿´Ö¤Ë²¿¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤«¡Ê¢¨ÀïÀþÎ¥Ã¦Á°¤ÏÂÇÎ¨£±³ä£¹Ê¬£±ÎÒ¡¢£²ËÜÎÝÂÇ¡¢£¶ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬Éüµ¢¸å¤ÏÂÇÎ¨£²³ä£·Ê¬£·ÎÒ¡¢£±£¸ËÜÎÝÂÇ¡¢£µ£±ÂÇÅÀ¡Ë
¡¡ºÙÀî¡¡¤Þ¤¢¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤¿ÏÃ¡¢³«Ëë¤«¤éÂ¤Î¾õÂÖ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£³«Ëë£²ÀïÌÜ¤Î»þ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤È²ø¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²æËý¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ËÍ¼«¿È¡¢¡ÊÂÇÀÊ¤Ç¡ËÂ¤ò¾å¤²¤¿¤ê¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢Á°È¾Àï¤Ï¤ä¤ê¤¿¤¤Æ°¤¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ï¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢´¶³ÐÅª¤Ë¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦Æ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Á°È¾Àï¤Ï·ë¹½¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀ®ÀÓ¤â¤Ä¤¤¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤¬¤¤¤Æ¤â¤¬¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç£µ·î¤Ë¥±¥¬¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤º¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼£¤·¤ÆÂÎ¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤»¤Æ¤«¤é¤ä¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤¬¿¶¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç¥¼¥í¤Î¾õÂÖ¤«¤é´¶³Ð¤ò¼è¤êÌá¤¹¤¿¤á¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤ÄÎÉ¤¤´¶³Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤À¤Ã¤¿¤é¤¤¤±¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤ò¤Þ¤¿¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤¿
¡¡ºÙÀî¡¡µîÇ¯¤ÎÎÉ¤¤»þ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¤»þ¤Î´¶³Ð¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¤º¤Ä½Ð¤Æ¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡Éüµ¢¸å¤Ï¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥á¥ó¥¿¥ëÅª¤Ë¤â¤«¤Ê¤êÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«
¡¡ºÙÀî¡¡¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤âÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤³¤³£²Ç¯¤ä¤Ã¤Æº£Ç¯¤Ï¡ÊÃæÆü¤Ç¡Ë£³Ç¯ÌÜ¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¼«Ê¬¤ËÂÐ¤·¤Æ¤É¤¦¤¤¤¦ÇÛµå¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï»î¹çÁ°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ª¤µ¤é¤¤¤·¤Æ¡¢µîÇ¯¤è¤ê¤â¤Á¤ç¤Ã¤È¹Í¤¨¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ç·è¤á¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Á¤Ë¹Ô¤¯¾¡Éé¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡ÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤ÎÎäÀÅ¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿
¡¡ºÙÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤â¹Í¤¨¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤è¤ê°ìÁØ¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤Ê¤È¤«¡¢¤³¤ÎÊÑ²½µå¤À¤Ã¤¿¤é¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¤È¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬µîÇ¯¤è¤ê¤â¤Þ¤¿¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£µ¨¡¢°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«
¡¡ºÙÀî¡¡¥é¥¤¥Ç¥ë¡Ê¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¡áµð¿Í¡Ë¤«¤é¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¡ËÂÇ¤Æ¤¿¤Î¤Ï£²ËÜ¤È¤â¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ±ÅÀ¤È¤«¡¢¤³¤³¤Ç°ìÈ¯¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ÇÂÇ¤Æ¤¿£²ËÜ¤ÏËÍ¤ÎÃæ¤Ç¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤½¤ì¤¬£±ÈÖ¤«¤Ê¡£¡Ê¢¨ºÙÀî¤Ï£··î£¹Æü¤Îµð¿ÍÀï¡áÊ¡Åç¤Ç¡¢ÎíÉõÉé¤±À£Á°¤Î£¹²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤éµ¯»à²óÀ¸¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¡££··î£³£±Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Æ±¥«¡¼¥É¤Ç¤â£²ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Î£¹²óÌµ»àÆóÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤«¤éÆ±ÅÀÃÆ¤òÊü¤Á£²»î¹ç¤È¤âµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¡Ë
¡¡·§ºê¡¡Ê¡Åç¤Ç¤ÎµÕÅ¾£³¥é¥ó¤Î¤È¤¤ÏÂÇÀÊ¤Ç¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«
¡¡ºÙÀî¡¡¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¡¢Íè¤ëµå¤ËÂÐ¤·¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤ì¤¿¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Ê¤¤¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡º£µ¨¤Ï¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹Åê¼ê¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹
¡¡ºÙÀî¡¡¥é¥¤¥Ç¥ë¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Èà¤¦¤ï¡¼á¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤éÂÇ¤Æ¤¿¤é¼«Ê¬Åª¤Ë¤Ï¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤ë¡£ÂÇ¤Æ¤¿¤é¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¡¢ËÍ¼«¿È¤âàÀäÂÐ¤ËÂÇ¤Ä¤¾á¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤¨¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·§ºê¡¡º£µ¨¤Î¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ï£³Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤é£´°Ì¤ËÉâ¾å¡££¹·îÃæ½Ü¤Þ¤Ç¤Ï£Á¥¯¥é¥¹Áè¤¤¤ò·«¤ê¹¤²¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£µ¨¤Î¥Á¡¼¥à¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤É¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«
¡¡ºÙÀî¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤À£Â¥¯¥é¥¹¤Ë¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£ËÍ¼«¿È¤â¥±¥¬¤ÇÎ¥Ã¦¤·¤¿´ü´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È£±Ç¯´Ö°ì·³¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤â½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢£±Ç¯¤´¤È¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿ÉôÊ¬¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤ì¤¬ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é½ç°Ì¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡ÍèÇ¯Í¥¾¡¤ä£Á¥¯¥é¥¹¤òÁÀ¤¦¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤¬°ìÈÖÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤«
¡¡ºÙÀî¡¡¤½¤³¤ÏËÍ¤¬²¿¤«¸À¤¨¤ë¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÍ¼«¿È¡¢ÆÀÅÀ¤äÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏËÍ¼«¿È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ì¤Ð¾¡¤Á¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·§ºê¡¡ÍèÇ¯¤Ï¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ê¢¨³°Ìî¥Õ¥§¥ó¥¹¤Î¹â¤µ¤Ï£´¡¦£¸¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£³¡¦£¶¥á¡¼¥È¥ë¤Ø£±¡¦£²¥á¡¼¥È¥ëÄã¤¯¤Ê¤ê¡¢ËÜÎÝ¤«¤é±¦Ãæ´Ö¡¢º¸Ãæ´Ö¤Þ¤Ç¤Îµ÷Î¥¤Ï£±£±£¶¥á¡¼¥È¥ë¤«¤é£±£±£°¥á¡¼¥È¥ë¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¡Ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤¹¤«
¡¡ºÙÀî¡¡Ìî¼ê¤«¤é¤·¤¿¤éÀäÂÐ¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¡£¥Õ¥§¥ó¥¹Ä¾·â¤¬¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¤À¤Ã¤¿¤éÉáÄÌ¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹Á°¤Ç¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÇµå¤âÁ´ÉôÆþ¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¿ô¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ò¥Ã¥È¤Î¿ô¤âÊÑ¤ï¤ë¤È»×¤¦¡£Ìî¼ê¤È¤·¤Æ¤ÏÀäÂÐ¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÍèÇ¯¡Ê¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Î¡ËËÜ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£