¡Ú¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡Û¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ïà¼«¿æÎÏá¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤Îà½½È¬ÈÖáÎÁÍý¤Ï¡Ä¡©
¡¡¥«¡¼¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ç£²£°£²£µÇ¯ÆüËÜÁª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤Ïà¼«¿æÎÏá¤â¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤À¡£
¡¡£¹·î²¼½Ü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤ÈÊÆ¹ñ¤ËÌó£²¤«·î´Ö±óÀ¬¤·¡¢£±£²·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÀ¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¡Ê¥«¥Ê¥À¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÂ¿¤¯¤Î»î¹ç¤ò¾Ã²½¡££±£³Æü¤Ë¤Ï¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥³¥í¥ó¥Ó¥¢¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥¹¥¥Ã¥×¡¦µÈÂ¼¼ÓÌé¹á¤Ï¡Ö¸åÈ¾¤Ë¤«¤±¤ÆÄ´»Ò¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤³¤¦¾å¤²¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹´ü±óÀ¬Ãæ¤ÏÎý½¬¸å¤ä»î¹ç¸å¤â¡¢¼ê¤Î¶õ¤¤¤¿Áª¼ê¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤ÆÎÁÍý¤ò¤Ä¤¯¤ë¤Î¤¬Æü²Ý¤À¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬½½È¬ÈÖ¤ÎÎÁÍý¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤â»È¤Ã¤ÆÄ´Íý¡£¥µ¡¼¥É¡¦¾®Ìî»û²ÂÊâ¤Ï¡ÖÀ¸Õª¾Æ¤¡×¡¢¥ê¡¼¥É¡¦¶á¹¾Ã«°ÉºÚ¤Ï¡ÖÂçº¬¤Î¼ÑÊª¡×¤¬ÆÀ°Õ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢¶á¹¾Ã«¤Ï¡Ö»¥ËÚ¤Ë¤¤¤ë»þ¤â¤¹¤´¤¯Ë¤«¤Ê¿©Âî¡×¤È¾Ð¤¦¤Ê¤É¡¢½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¤³¦ºÇ½ªÍ½Áª¤Ï£¸¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¤Æ¡¢»Ä¤ê£²ÏÈ¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤òÁè¤¦¡£µÈÂ¼¤Ï¡Ö£´Ç¯´Ö¤Î»×¤¤¤òÁ´Éô¤³¤ÎÂç²ñ¤Ç½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¼¡¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£¤³¤Î¥Á¡¼¥à¤Ê¤éÀäÂÐ¾¡¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤ÆÀï¤¦¡×¤È¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÂç°ìÈÖ¤ËÄ©¤à³Ð¸ç¤À¡£