「お前は経営陣に嫌われている」上司に言われた男性が自分で確認した結果 →「嫌っていたのは上司だけだった」

上司が部下のキャリアを妨害することは少なくないようだ。そんな投稿を寄せた40代男性（事務・管理／年収850万円）は、上司の嘘によって退職一歩手前まで追い詰められた経験があるという。

それは、男性が昇格試験を受けようと申請した時のこと。直属の上司から信じられない言葉が飛び出した。

「おまえは経営陣に嫌われているからダメだと言われて、申請が出せなかった」

昇格できないなら退職するしかないと決意した男性。そう申し出たら、思いも寄らない展開になったと。（文：天音琴葉）

経営陣に退職すると伝えてみたら……

経営陣に嫌われていると言われれば、それ以上食い下がるのは難しい。男性は経営陣に直接、退職の旨を伝えた。

「経営陣に理由を聞かれたので、『嫌われていて昇格試験すら受けられない会社には迷惑になるので居たくない』と説明した」

すると、経営陣からは予想外の反応が返ってきた。

「『嫌ってなどいない』と言われ、退職を慰留され、昇格試験を受けて昇格出来た」

なんと、経営陣は男性のことを嫌っていなかったのだ。結局のところ、「嫌っていたのは自分の上司だけだった」のである。

男性が退職を覚悟して経営陣に本音を伝えたことで嘘が暴かれ、道が開けた形だが、もし上司に退職を申し出ていたら、こうはならなかっただろう。「こんな上司はいらない」と思ったのは無理もない。

※キャリコネニュースでは「『こんな上司はいらない』と思った瞬間」をテーマに投稿を募集中です。回答はこちらから https://questant.jp/q/84M2QAX5