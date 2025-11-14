「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」（１５、１６日・東京ドーム）に臨む侍ジャパン・井端弘和監督（５０）が１３日、データよりも経験を重視して巨人・岡本和真内野手（２９）を４番に据える考えを明かした。

宮崎での強化合宿を１２日に終えて帰京し、この日は東京Ｄでの一部投手練習に目を光らせて一塁ベンチ前で金子ヘッドコーチやスタッフらと意見交換。ＭＬＢ球団に所属経験のあるアナリストからは、岡本の２番起用を提案された。

ＭＬＢではデータ分析に基づきヤンキース・ジャッジ、ドジャース・ベッツら強打者が２番を打つケースが多いからで「（アナリストから）こういう打順が点が入りやすいのではと聞いた。２番は岡本ぐらいのことは言っていました」と指揮官。進言に感謝しながらも「２番は（岡本が）打ったことのない打順だから」と巨人で１、２、８、９番の経験がない岡本に、慣れ親しんだ４番を任せることを最終決断した。

また１５日の曽谷、１６日の金丸の両先発以外、登板日は伝えたが、登板順は明確に決めていない。試合展開によって臨機応変に対応するためで、就任以降の強化試合ではなかった試み。“イバ流”の狙いをもって韓国との連戦に挑む。（阿見 俊輔）