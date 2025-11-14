◆男子プロゴルフツアー 三井住友ＶＩＳＡ太平洋マスターズ 第１日（１３日、静岡・太平洋Ｃ御殿場Ｃ＝７２６２ヤード、パー７０）

２４年下部ツアー賞金王でプロ８年目の山田大晟（３０）＝相模原ＧＣ＝が６バーディー、１ボギーの５アンダー６５をマークし、初の首位発進を決めた。所属する相模原ＧＣのメンバーで、プロ野球・前巨人監督の原辰徳さん（６７）から授かった“金言”を胸に初優勝を狙う。山田の師匠・宮里優作（４５）＝大和ハウス工業＝、石坂友宏（２６）＝都築電気＝ら４人が首位に並んだ。

富士山が見下ろす御殿場で、山田が初の首位発進を決めた。２度の２連続バーディーと量産し、最終１８番は残り１１５ヤードから数十センチに寄せて伸ばした。小学生時代から何度も観戦に訪れた思い出の地で６５。「本当にいいスコア。ショットの感覚も良く、調子もまともになってきた」とうなった。

師匠は１７年賞金王の宮里優作。５年前から師事し、先月の合宿では「最近、切り返しが早い」と指摘され、ショットを修正した。１１日も練習ラウンドをともにし、高速グリーンの傾斜や攻略法など助言を受け「今日はモノの見事にそこに行って『早いって言ってたな』と。ありがとうございますって感じです」と感謝した。

専大を卒業後、前巨人監督の原さんと同じ相模原ＧＣに所属。横浜市出身ながら巨人ファンの山田は“若大将”と年に数回ラウンドする間柄で「こないだ良かったな、頑張れ…と言われたり、励みになる」。シニアツアー出場など挑戦し続ける原さんから「どんなことでも全力でいけ！」と受けた金言を胸に好発進だ。

昨年の下部ツアーで賞金王に輝き、今季は賞金ランク８６位。初優勝なら目標の来季シード圏内へ一気に浮上する。「コツコツやり続ければ、いい位置でフィニッシュできる」。地道に、全力で初の頂点をつかむ。（星野 浩司）

◆山田 大晟（やまだ・たいせい）１９９５年５月１５日、横浜市出身。３０歳。競技ゴルファーの父の影響で５歳でゴルフを始める。横浜旭陵高で１１、１２年に関東高校選手権神奈川大会で優勝。専大を経て、１７年１２月にプロ転向。２２年に下部ツアーの太平洋クラブチャレンジで初優勝。２４年に下部ツアー賞金王に輝く。１７８センチ、８０キロ。