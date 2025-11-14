先週、７勝を挙げ、１１７勝としてリーディングに立ったクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝。最近２週で１７勝の超量産モードで、１か月半前には２０勝以上の差をつけられていた戸崎圭太騎手＝美浦＝を逆転した。ＳＮＳでは「東京のルメール無双には手も足も出ませんな」というコメントが見られるように、東京では半数以上の６４勝。２位で３６勝の戸崎騎手に２８勝差をつけ、無双っぷりを発揮している。なお、ＪＲＡのキャリアでは２０９１勝のうち、最も多い３７％の７６６勝を挙げている。

今年の東京での６４勝のうち最も勝ち数が多いのはダート１６００メートルで【１４−６−６−７】。勝率４２・４％、連対率は驚異の６０・６％を誇る。今週、東京では６頭がスタンバイしており、同コースで行われる１１月１５日の武蔵野Ｓ・Ｇ３ではコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）で挑む。１１７勝のうち最多２０勝の木村厩舎とのコンビで、５週連続の重賞勝利を決めるか注目だ。

今週日曜は京都で８頭が控えているが、今年ここまで３勝。とはいえ、うち２勝はＧ１で秋華賞（エンブロイダリー）と、菊花賞（エネルジコ）。残る１勝は先月の２歳オープン、もみじＳ（リリージョワ）だ。レガレイラが断然人気となりそうなエリザベス女王杯・Ｇ１は、ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）とのコンビ。１１７勝のうち最多１０勝と相性のいいエピファネイア産駒で、４戦連続のＪＲＡ・Ｇ１勝利を目指す。

今年のルメール騎手の競馬場別成績。競馬場【１着−２着−３着−４着以下】勝率、連対率。

札幌【 ４− ３− ６− ０】１７・４％ ３０・４％

函館【 ０− ０− ０− ３】 ０％ ０％

福島【 ２− ３− ３− ６】１４・３％ ３５・７％

新潟【１５−１２− ５− ９】３６・６％ ６５・９％

東京【６４−３７−２２−６１】３４・８％ ５４・９％

中山【２３−２２−１５−４７】２１・５％ ４２・１％

中京【 ２− ２− ２− ７】１５・４％ ３０・８％

京都【 ３− ２− ２− ９】１８・８％ ３１・３％

阪神【 ４− ８− ３−１３】１４・３％ ４２・９％

※小倉は騎乗なし

ルメールの競馬場別キャリア勝利数

札幌１７８勝（７） 函館 ６０勝（２）

福島 ８勝（１） 新潟 ６７勝（２）

東京７６６勝（６５）中山３４８勝（２９）

中京 ９８勝（７） 京都２７８勝（２５）

阪神２４８勝（３１）小倉 ４０勝（０）

通算２０９１勝。カッコ内は重賞勝利数（計１６９勝）。