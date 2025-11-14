ステレンボッシュとコンビを組むルメール騎手

　先週、７勝を挙げ、１１７勝としてリーディングに立ったクリストフ・ルメール騎手＝栗東＝。最近２週で１７勝の超量産モードで、１か月半前には２０勝以上の差をつけられていた戸崎圭太騎手＝美浦＝を逆転した。ＳＮＳでは「東京のルメール無双には手も足も出ませんな」というコメントが見られるように、東京では半数以上の６４勝。２位で３６勝の戸崎騎手に２８勝差をつけ、無双っぷりを発揮している。なお、ＪＲＡのキャリアでは２０９１勝のうち、最も多い３７％の７６６勝を挙げている。

　今年の東京での６４勝のうち最も勝ち数が多いのはダート１６００メートルで【１４−６−６−７】。勝率４２・４％、連対率は驚異の６０・６％を誇る。今週、東京では６頭がスタンバイしており、同コースで行われる１１月１５日の武蔵野Ｓ・Ｇ３ではコスタノヴァ（牡５歳、美浦・木村哲也厩舎、父ロードカナロア）で挑む。１１７勝のうち最多２０勝の木村厩舎とのコンビで、５週連続の重賞勝利を決めるか注目だ。

　今週日曜は京都で８頭が控えているが、今年ここまで３勝。とはいえ、うち２勝はＧ１で秋華賞（エンブロイダリー）と、菊花賞（エネルジコ）。残る１勝は先月の２歳オープン、もみじＳ（リリージョワ）だ。レガレイラが断然人気となりそうなエリザベス女王杯・Ｇ１は、ステレンボッシュ（牝４歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）とのコンビ。１１７勝のうち最多１０勝と相性のいいエピファネイア産駒で、４戦連続のＪＲＡ・Ｇ１勝利を目指す。

　今年のルメール騎手の競馬場別成績。競馬場【１着−２着−３着−４着以下】勝率、連対率。

札幌【　４−　３−　６−　０】１７・４％　３０・４％

函館【　０−　０−　０−　３】　　　０％　　　　０％

福島【　２−　３−　３−　６】１４・３％　３５・７％

新潟【１５−１２−　５−　９】３６・６％　６５・９％

東京【６４−３７−２２−６１】３４・８％　５４・９％

中山【２３−２２−１５−４７】２１・５％　４２・１％

中京【　２−　２−　２−　７】１５・４％　３０・８％

京都【　３−　２−　２−　９】１８・８％　３１・３％

阪神【　４−　８−　３−１３】１４・３％　４２・９％

※小倉は騎乗なし

　ルメールの競馬場別キャリア勝利数

札幌１７８勝（７）　函館　６０勝（２）

福島　　８勝（１）　新潟　６７勝（２）

東京７６６勝（６５）中山３４８勝（２９）

中京　９８勝（７）　京都２７８勝（２５）

阪神２４８勝（３１）小倉　４０勝（０）

通算２０９１勝。カッコ内は重賞勝利数（計１６９勝）。