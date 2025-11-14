ノースブリッジのみやこＳは１２着でした。１年１か月ぶりの実戦で超高速決着。さすがに厳しかったですが、調教の感触通り、走ろうとする気持ちはありましたし、ダートも悪くないと思います。今回に関しては、まずは無事に走り切ってくれたことが大事。この後も元気な状態で、一緒に次の目標へ向かいたいですね。

今週は土曜に東京、日曜に京都で騎乗します。武蔵野Ｓはオメガギネス。前回のグリーンチャンネルＣは驚きました。道中でうまくためが利いたとはいえ、とにかく仕掛けてからの反応が抜群。アッという間に突き抜けて、２着に４馬身差をつけました。前進気勢が強いので折り合いがカギですが、相手が一気に強くなる今回でも、という気持ちも。同じ舞台で行われる来年のフェブラリーＳなど、この先が楽しみになるような走りに期待したい。

エリザベス女王杯はケリフレッドアスク。先週、今週と２週続けて、調教でコンタクトを取りましたが、乗りやすい馬ですね。距離が延びる点は問題なさそうです。まだ、スッと反応できない面があるので前、前でどこまで踏ん張れるか。積極的な立ち回りで一発を狙います。（ＪＲＡ騎手）