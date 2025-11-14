タレント・ベック（３４）が雰囲気ガラリの最新姿を見せた。

１４日までに自身のインスタグラムを更新し、「パリに来て１ヶ月経ちました」と題して投稿。「少し寒くなってきましたが、毎日空が美しく、今まで知らなかった新しいことを学ぶのが本当に楽しいです」と充実しているようだ。

「最近、表現することの喜びに気づいています」と変化を実感。「以前は自分の気持ちや意見をうまく伝えられなかったのかもしれません。でもこの街では、みんなが本当にたくさん話します。ある日、花を買って帰ると…道で出会った見知らぬ人から、マンションの警備員さんまで…たくさんの人が『なんて美しい花でしょう！』と褒めてくれました。中には花について面白い話を教えてくれる人もいました。毎日が挨拶（あいさつ）や人とのかかわりでいっぱいです」とつづり、「そうした瞬間に、自分が感じる喜びや興奮が他者にも存在し、どこかでお互いを理解し合っていることに気づき、深い幸せを感じました」という。

黒いコート姿で、男性に話しかける姿を撮影した写真をアップ。フォロワーからは「ベックちゃん。わぁー、久々です。フランスに居るんですね。いろいろ挑戦していくベックちゃん、日本からずーっと応援します」「ベックちゃん、いつもとっても素敵です」などの声が寄せられた。

ベックはファッション誌「Ｚｉｐｐｅｒ」専属モデルとして活動。キュートなルックスと明るいキャラクターで、２０１５、１６年あたりから日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」やＴＢＳ系「中居正広の金曜日のスマイルたちへ」などのバラエティー番組で人気を集めた。その後武蔵野美術大学大学院油絵学科を卒業。ブレイク当時のルックスから一変し、この日の投稿ではすっかり落ち着いた黒髪姿を披露した。