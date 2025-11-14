アンミカ、『ベストフォーマルウェアアワード』3年連続受賞で殿堂入り 自身がデザインした豪華ドレスで登場
モデル・タレントのアンミカ（53）が13日、都内で行われた『2025ベストフォーマルウェアアワード授賞式』に出席。アンミカは「EVENING DRESS QUEEN」（イブニングドレスクイーン）を3年連続受賞し、殿堂入りを果たした。
【全身ショット】ゴージャス！きらびやかな衣装で登場したアンミカ
“散らない桜”をテーマに自身でデザインした、艶感のある華やかなドレスで登場したアンミカ。「このたびは3年連続ドレス部門に選んでいただき、感無量です。このような身に余る光栄な賞を受賞することができて本当にうれしいです。改めて感謝申し上げます」と喜んだ。
今年、パリコレに復帰したことを明かし「決まったコレクションがドレスのコレクションだったんです。ドレスにつくづくご縁があるなと思いました」と笑顔。「これからも心も体も輝いていたい」といい、「来年ももっと、さまざまなチャレンジをさせていただきたいと思います」と力強く語った。
今年で第7回を迎える『ベストフォーマルウェアアワード』は、フォーマルウェア文化を普及し、日本の伝統文化・伝統産業の承継・発展に寄与する活動の一環として開催。今年はアンミカのほか、吉野北人（THE RAMPAGE）が「TUXEDO KNIGHT」（タキシードナイト）、池田美優が「KIMONO QUEEN」（きものクイーン）、TAICHI I（Tiny Twiggz／筋達磨)が「KIMONO KNIGHT」（きものナイト）を受賞した。
【全身ショット】ゴージャス！きらびやかな衣装で登場したアンミカ
“散らない桜”をテーマに自身でデザインした、艶感のある華やかなドレスで登場したアンミカ。「このたびは3年連続ドレス部門に選んでいただき、感無量です。このような身に余る光栄な賞を受賞することができて本当にうれしいです。改めて感謝申し上げます」と喜んだ。
今年で第7回を迎える『ベストフォーマルウェアアワード』は、フォーマルウェア文化を普及し、日本の伝統文化・伝統産業の承継・発展に寄与する活動の一環として開催。今年はアンミカのほか、吉野北人（THE RAMPAGE）が「TUXEDO KNIGHT」（タキシードナイト）、池田美優が「KIMONO QUEEN」（きものクイーン）、TAICHI I（Tiny Twiggz／筋達磨)が「KIMONO KNIGHT」（きものナイト）を受賞した。