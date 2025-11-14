THE RAMPAGE吉野北人、西陣織のゴージャスなタキシード姿 「TUXEDO KNIGHT」受賞に喜び「私服でも着てみたい」
ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEの吉野北人が13日、都内で行われた『2025ベストフォーマルウェアアワード授賞式』に出席。吉野は「TUXEDO KNIGHT」（タキシードナイト）を受賞した。
【全身ショット】素敵！個性的なスーツで登場した吉野北人
吉野は、西陣織だというブラック×ゴールドのタキシードを着て登場。ゴージャスさの中に繊細さもある装いで凛とした立ち姿を披露。「このようなすてきな賞を受賞できて、光栄な気持ちでいっぱいです」と笑顔。「この賞を通して、少しでも多くの方にフォーマルの魅力をたくさんの方に伝えていけたらと思います。アンミカさんのように殿堂入りを目指して、フォーマルな男になれるように頑張ります」と受賞を喜んだ。
私服ではタキシードにまだ挑戦したことがないというが、「今回、よりタキシードの魅力を知ったので、私服でも着て街を歩いてみたいなと思いました」と語っていた。
今年で第7回を迎える『ベストフォーマルウェアアワード』は、フォーマルウェア文化を普及し、日本の伝統文化・伝統産業の承継・発展に寄与する活動の一環として開催。今年はアンミカが「EVENING DRESS QUEEN」（イブニングドレスクイーン）で3年連続受賞し、殿堂入り。池田美優が「KIMONO QUEEN」（きものクイーン）、TAICHI I（Tiny Twiggz／筋達磨）が「KIMONO KNIGHT」（きものナイト）を受賞した。
