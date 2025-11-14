みちょぱ、艶やかな着物姿を披露 結婚式の白無垢姿に驚かれ“着物は白肌に和メイク”を「変えていきたい」
タレント・モデルの“みちょぱ”こと池田美優が13日、都内で行われた『2025ベストフォーマルウェアアワード授賞式』に出席。池田は「KIMONO QUEEN」（きものクイーン）を受賞した。
【集合ショット】華やか…！個性豊かな衣装で登場した吉野北人＆池田美優ら
艶やかな黒地の着物に、深みのあるブルーとグリーンのコントラストが映える繊細な文様が描かれた華やかな装い。帯には赤の帯紐をアクセントにしたコーディネートで登場。
名前を呼ばれステージに上がった池田は「こんなすてきな賞を受賞できたことを光栄に思います。多分みちょぱに和装のイメージはないと思うですが、昨年、京都で結婚式をしたときに白無垢を着たりと、意外と縁がありまして」と話す。
続けて「お話を聞いたら、着物をファッションとして落とし込んでいきたいという声を聞いて、これは私にピッタリなんじゃないかなと。私も白無垢を着たときに『普段黒肌のみちょぱが白無垢を着るなんて』との声もいただいて。着物と言ったら白い肌で、和のメイクというイメージがあるんですが、そこを私がこれから変えていけたらいいなと思います」と語った。
今年で第7回を迎える『ベストフォーマルウェアアワード』は、フォーマルウェア文化を普及し、日本の伝統文化・伝統産業の承継・発展に寄与する活動の一環として開催。今年はアンミカが「EVENING DRESS QUEEN」（イブニングドレスクイーン）で3年連続受賞し、殿堂入り。吉野北人（THE RAMPAGE）が「TUXEDO KNIGHT」（タキシードナイト）、TAICHI I（Tiny Twiggz／筋達磨)が「KIMONO KNIGHT」（きものナイト）を受賞した。
