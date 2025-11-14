アンチエイジングには抗酸化パワー野菜を食べて。効果がアップする摂り方と「野菜たっぷり抗酸化ラビゴットソース」

食卓を彩り、私たちの健康を支える四季折々の野菜と果物。せっかくなら、おいしく上手に食べたいもの。野菜と果物を知り尽くした“野菜ソムリエ上級プロ”で“果物ソムリエ”の堀基子さんが、おいしさと栄養を余すところなく引き出す方法をお伝えします。

文・写真＝堀基子

増えすぎると生活習慣病の原因に

野菜・果物が健康維持に果たす役割の解説などで、よく耳にする「抗酸化作用」という言葉。何の酸化から、何を守るのか、まずはその基本からご紹介しましょう。

野菜・果物が持つ抗酸化作用。それは体内の活性酸素を無害化する働きのことです。

私たちが呼吸で体内に取り入れた酸素のうち、約1〜2％が活性酸素になるといわれています。活性酸素は周囲の物質を酸化させる力が非常に強く、本来は体内に侵入してきた細菌やウイルスを退治する役割を果たしています。しかし、体内で活性酸素が増え過ぎると、正常な細胞や遺伝子をも酸化して傷つけてしまうのです。体内の組織を酸化させることから「サビさせる」と表現されたりもします。

活性酸素は老化や生活習慣病の原因となる危険因子として知られ、動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞、がん、糖尿病、アルツハイマー型認知症といった疾患にも関与しているといわれています。ストレス、紫外線、激しい運動、飲酒、喫煙などが活性酸素を増やすとされていますので、アンチエイジングや生活習慣病の予防のためには、毎日の生活習慣に気を付けることがとても大切なのです。

「スカベンジャー」を取り込もう

こうした活性酸素のダメージから身体を守ってくれる正義の味方が「スカベンジャー」です。

スカベンジャーには、体内で作られるSOD（スーパーオキシドディスムターゼ）やカタラーゼといった抗酸化酵素があります。

そして、野菜・果物に含まれるビタミンC、ビタミンEをはじめ、紫外線や外敵から自らの身を守るために作る、野菜・果物ならではの色素成分や苦み・辛み成分などのファイトケミカルも、スカベンジャーです。

加齢とともに自分自身の体内の活性酸素を無害化する抗酸化力は低下しますので、こうした抗酸化作用を持つ野菜や果物をしっかり食べる必要があるのです。

ビタミンCとEは一緒に摂って

ビタミンの中でも、ビタミンCとビタミンEはすぐれた抗酸化力で知られています。自らが酸化して活性酸素を無害化したビタミンCは効力を失ってしまうのですが、それを再び活性化するのがビタミンEです。

ビタミンCは、パプリカ、芽キャベツ、ブロッコリー、菜花、ケール、カリフラワー、からし菜、ピーマン、ゴーヤーなどの野菜、そしてアセロラ、レモン、キウイ、柿、いちご、柑橘類などの果物に豊富に含まれていますが、水溶性なので調理の際は切った断面から流出しないように気を付けましょう。

ビタミンEは、かぼちゃ、モロヘイヤ、ほうれん草などの野菜、キウイ、桃、バナナといった果物をはじめ、アーモンド、落花生、ツナ缶、うなぎ、卵黄などの食材にも含まれています。ビタミンEは脂溶性なので、ひまわり油、紅花油、米油、オリーブオイルといったビタミンEを豊富に含む油を調理の際に組み合わせると、さらに吸収率がアップします。

カラフルな野菜に注目！

野菜・果物のカラフルな色を生み出す色素成分には高い抗酸化作用を持つものが多く、その筆頭株といえば、黄色やオレンジ色の色素成分である「ベータカロテン」です。

ベータカロテンを含む野菜といえば、カロテンがキャロットの語源となったにんじんが有名ですが、モロヘイヤやほうれん草といった葉物野菜、かぼちゃなどの野菜をはじめ、メロン、スイカ、バナナ、マンゴー、びわ、果肉が黄色桃、柑橘類などの果物にも含まれています。

ベータカロテンは体内で抗酸化作用にすぐれたビタミンAに変わるのですが、ビタミンAとビタミンCとビタミンEを一緒に摂取すると、相乗効果でより抗酸化力が高まります。この“ビタミンACE（エース）”の相乗効果は、野菜ソムリエが必ず学ぶ必須項目でもあります。

トマトやスイカの赤い色素成分「リコピン」、紫キャベツ、紫たまねぎ、紫にんじん、黒系ぶどう、ブルーベリーなどの濃い紫色を生み出す色素成分「アントシアニン」、ほうれん草、ブロッコリー、にんじん、ケールなどの野菜や、キウイ、プルーン、アボカド、バナナなどの果物に含まれる黄色の色素成分「ルテイン」も抗酸化作用の高さで知られています。

苦味や辛みは抗酸化パワーの証

野菜特有の苦みや辛みなどの成分である「ポリフェノール」もすぐれた抗酸化作用を持ちます。ポリフェノールもビタミンCと同様に自らが酸化することで、活性酸素を無害化します。りんごを切って放置した際、りんごに含まれるポリフェノールが空気に触れて酸化し、断面が茶色になった状況をイメージすると分かりやすいかと思います。

ポリフェノールの種類は非常に多く、アントシアニンもその一種ですが、ほかにも大根、わさび、からし菜、クレソンなどの辛み成分である「イソチオシアネート」、ブロッコリーやブロッコリースプラウト、わさび、大根などに含まれるピリッとした辛味成分「スルフォラファン」、大豆のほのかな苦みや甘みとなる「イソフラボン」、ゴーヤー特有の苦みを生み出すモモルデシンという成分を構成し、ごぼうや大豆にも含まれる「サポニン」、柿、ぶどう、お茶、ワインなどの渋み・苦みとなる「タンニン」、コーヒー特有の苦みを生み出し、じゃがいも、さつまいも、なす、りんごなどにも含まれる「クロロゲン酸」、みかんの袋や白い筋に含まれる「ヘスペリジン」などがあげられます。

間食やおやつで目標量を目指そう

こうして列挙してみると、野菜・果物が持つ抗酸化作用の素晴らしさには、自然の偉大なパワーを感じます。

厚生労働省が掲げる、健康を維持するために必要な野菜摂取量の目標は1日350g。そのうち緑黄色野菜は1日120g以上。そして果物の摂取量の目標は1日200gとなっています。

ちなみに私は野菜ソムリエらしく、きゅうりやにんじんのスティックにみそを付けて間食にかじったり、お菓子の代わりにフルーツを食べて、日々の目標摂取量のクリアを目指しています。

では、最後に、いつものメニューにチョイ足しするだけで、野菜の抗酸化力をたっぷりいただける、最強レシピをご紹介します。

パプリカのビタミンC、きゅうりの皮のベータカロテン、ミニトマトのリコピン、紫たまねぎのアントシアニンと、抗酸化パワーが満載！スルフォラファンが豊富なブロッコリースプラウトも添えました。

カルパッチョ風のお刺身、肉や魚のソテー、鶏のから揚げなどにかけてもよし。定番のサラダにドレッシングとして使ってもよし。使い勝手のよい万能ソースですので、ぜひお試しになってみてくださいね。

野菜たっぷり抗酸化ラビゴットソース

【野菜たっぷり抗酸化ラビゴットソース】

■材料（2人分）

黄パプリカ1/4個

紫たまねぎ1/4個

きゅうり1/2本

ミニトマト6個

レモン果汁大さじ1

エクストラバージンオリーブオイル大さじ2

塩小さじ1/2

粗びきこしょう少々

ブロッコリースプラウト1/2パック

お好みのお刺身2人分

■作り方

（1） 黄パプリカと紫たまねぎは5ミリ角に、きゅうりは縦1/4に切ってから5ミリ厚に、ミニトマトは4等分に切ってから半分の長さに切ります。

（2）（1）にレモン果汁、オリーブオイル、塩とこしょうを加えて全体を混ぜ、なじませます。

（3） 皿に刺身を並べ、（2）をたっぷりとかけ、洗って水気をよく切ったブロッコリースプラウトをのせます。

堀 基子（ほり・もとこ）

野菜ソムリエ上級プロ。1961年生まれ、東京都出身、沖縄県在住。ベジコラボokinawa代表。