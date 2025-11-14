"¤ª²ÙÊª"¤À¤Ã¤¿ÇÑÔÒ¤¬ÃÏ°è¤Î´õË¾¤ËÊÑ¤ï¤ë¤È¤
µþÃ°¸å»ÔÆâ¤Ç¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¿¥ÊªÌä²°¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·úÊª¡£¾²ÌÌÀÑ¤¬200Ö¤Û¤É¤¢¤ê¡¢Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤Æ¤âÇã¤¤¼ê¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤ä¾Æ¤Ä»Å¹¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿»öÎã¤Ê¤É
½êÍ¼Ô¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¡¢Æ°¤«¤»¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢»þ¤Ë¤Ï¤½¤³¤ËÁ±°Õ¤È¶öÁ³¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤ËÆ°¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤ÎÇÑÔÒ¤¬¤¿¤É¤Ã¤¿Æ»¤Î¤ê¤Ï¤½¤¦¤·¤¿»öÎã¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤Þ¤Á¤Ë¿Í¤ò¸Æ¤ÖÂç»ö¤Ê¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ä¤Æ¤Î¡ÈÉéÆ°»º¡É¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤³¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¶õ¤²ÈÌäÂê²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤ÎÊª¸ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
Âç¤¤¹¤®¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤¡¦Âß¤»¤Ê¤¤ÉÔÆ°»º¤¬»³ÀÑ¤ß
µþÅÔÉÜµþÃ°¸å»Ô¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¹¤°¤Ë¾ì½ê¤¬ÁÛµ¯¤Ç¤¤ë¿Í¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤Ë¿Íµ¤¤Î°Ëº¬¤Î½®²°¡Ê°Ëº¬Ä®¡Ë¤ÎÎÙ¤È¤¤¤¨¤Ð¤ª¤ª¤è¤½¤Ï¤ªÊ¬¤«¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
ºÙÄ¹¤¤µþÅÔÉÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¡¢Ã°¸åÈ¾Åç¤ÎÂçÉôÊ¬¤òÀê¤á¤ëÃÏ°è¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤¢¤ë¤¤¤Ï¼ÖÍøÍÑ¤ÇÅìµþ¤«¤é¤ÏÊÒÆ»6»þ´ÖÄøÅÙ¡£µþÅÔ¤«¤é¤Ç¤â2¡Á3»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ë¡£
³¤ÊÕ¤Î½¸ÍîÆâ¤Ë¤Ï¶õ¤²È¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤â¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ÎµþÃ°¸å»Ô¤ÇÃÛ60Ç¯°Ê¾å¡¢Ï·µà²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤Ë¾²ÌÌÀÑ200Ö¤Û¤É¤Î¹Âç¤Ê¤Á¤ê¤á¤óÌä²°¤Î·úÊª¤¬Çä¤ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¿¡£ÉßÃÏÆâ¤Ë¤ÏÂ¾¿ÍÌ¾µÁ¤ÇÌ¤ÅÐµ¤Î·úÊª¡¦ã¬¡Ê¤Û¤³¤é¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¤ò°ÍÍê¤¹¤ë¤âÄ¹Ç¯¤Ê¤ó¤éÈ¿±þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÍýÍ³¤Ï¿ä»¡¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£Ï·µà²½¤·¤¿¹¤¤½»Âð¤Ë¤Ï¥Ë¡¼¥º¤¬¤Ê¤¤¡£¿·ÃÛ¤Ç¤¹¤é¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤ÎÇä¤ì¶Ú¤Ï35ÄÚ¡Ê115Ö¶¯¡Ë¤Ç50ÄÚ¡Ê165Ö¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤ÈÇä¤ì¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤·¤Æ¤³¤Î²È¤Î¤è¤¦¤Ë60ÄÚ¡Ê200Ö¼å¡Ë°Ê¾å¤Ï¤Þ¤ºÌµÍý¡£ÄÂÂß½»Âð¤È¤·¤Æ¤â¼Ú¤ê¼ê¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤º¡¢²òÂÎ¤È¤Ê¤ì¤Ð¿ôÉ´Ëü±ß¤Ï¤«¤«¤ë¤À¤í¤¦¡£ÃÏÊý¤Î¶õ¤²È¤Ë¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Îã¤¬Â¿¤¯¡¢Âç¤¤Ê·úÊª¤Û¤ÉÆ°¤«¤º¡¢¤ª²ÙÊª¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¡£
¤³¤ÎÉÔÆ°»º¤òÁêÂ³¡¢½êÍ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç½êÍ¼Ô¤Ï¹ÔÀ¯¤Î»Ù±ç¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤º¤Ë¤ª¤ê¡¢À¸³è¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â²È¤ò¼êÊü¤µ¤Ê¤¯¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢ÇäµÑ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¿¥À¤Ç¤â°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡¢¤½¤ó¤Ê¾õ¶·¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
µþÃ°¸å»ÔÆâ¤Ë¤ÏÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤ëÂç¤¤Ê½»Âð¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¨¥ê¥¢¤¬ÅÀºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤ÆÍß¤·¤¤¤ÈÏ¢Íí¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï²£ÉÍ¤Ë¤¢¤ëÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥é¥¤¥È¤ÎÅÄÃæÍµ¼£¤µ¤ó¡£ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ÏËÜ¶È¤Î¹ç´Ö¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤ä¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤Ê¤É¼ê¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤âÆ°¤«¤Ê¤¤¶õ¤²È¤Î²ò·è¤Ë¼ÂÈñ¤Î¤ß¤Î¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤³¤Ç¤³¤ÎÊª·ï¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¡£
¡Ö½êÍ¼Ô¤Ï¤«¤Ê¤êº¤µç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶°ø¤Ï¤½¤ÎÉÔÆ°»º¡£¤½¤³¤Ç»ÅÊý¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤ÇÇã¤¤¼è¤ê¡¢Ì¤ÅÐµ·úÊª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤¹¤°¤Ë´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¡¢Â£Í¿·ÀÌó¤ÎºîÀ®¡¦Äù·ë¤ò¤·¤ÆÀ°Íý¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤Î¤Ç»ÔÌò½ê¤ËÁêÃÌ¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
²£ÉÍ»Ô¤ÇÉÔÆ°»º¶È¤ò±Ä¤àÅÄÃæ¤µ¤ó¡£ÂÇ¤Ä¼ê¤¬¤Ê¤¤¶õ¤²È¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤è¤¦¤È¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤è¤¯¶õ¤²È¤ò¹ÔÀ¯¤Ë´óÉÕ¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¸½¾õ¤Û¤Ü¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥¿¥À¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¼Ú¤ê¤Æ¤âÉÔÆ°»º¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤Ë¤Ï¤ª¶â¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢¶õ¤²È¤¬À¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¹ÔÀ¯¤¬¶õ¤²È¤ò¼õ¤±¼è¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£
ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï¤Þ¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤éÌµÎÁ¤ÇÂß¤·¤¿¤¤¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤¬¡¢µþÃ°¸å»Ô¤Ï¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÃÏ¸µ¤Î°Ü½»»Ù±çÃÄÂÎ¡¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¡ÖÃ°¸åÊë¤é¤·Ãµµá¼Ë¡×¤ò¾Ò²ð¡£°Ü½»´õË¾¼Ô¤ÎÃæ¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¶õ¤²È¡¢°Ü½»¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÃ°¸åÊë¤é¤·Ãµµæ¼Ë¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÎÙ¤Ë¥«¥Õ¥§¤ò±¿±Ä¡¢¿Í¡¢¾ðÊó¤¬½¸¤Þ¤ë¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾ì½ê¤â¶õ¤²È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µºàÌÚÅ¹¤ÎÁÒ¸Ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤ª²ÙÊª¤À¤Ã¤¿ÇÑÔÒ¤¬°Ü½»¼Ô¤òÀ¸¤à¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë
¤½¤·¤Æ¹¬¤¤¤Ë¤·¤Æ»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¸½¤ì¤¿¡£ÃÏ¸µ¤Ç³ô¼°²ñ¼ÒUÀß·×¼¼¤ò±Ä¤à·úÃÛ»Î¡¦Âç³ÀÍ¥ÂÀ¤µ¤ó¤«¤é°Ü½»¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¡¢¤Þ¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤È¤â¤Ê¤ë¾ì½ê¤È¤·¤Æ¤½¤Î·úÊª¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²þÁõÁ°¤Î³°´Ñ¡£¤â¤È¤â¤È¤Ï¿¥ÊªÌä²°¤Î·úÊª¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
²þÁõÁ°¤Î¼¼Æâ¡£¤½¤ì¤Û¤É¾õÂÖ¤Ï°¤¯¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â±«Ï³¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¾²¤Ï¤Ö¤«¤Ö¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
¡ÖµþÃ°¸å»Ô¤Ë°Ü½»¤·¤¿¤¤¿Í¤¬Âè°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¾ì¤ò¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ë¶¦´¶¡¢¸ÇÄê»ñ»ºÀÇ¤ÏÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤â¤Î¤Î¡¢5Ç¯´Ö¡¢²ÈÄÂ¤òÌã¤ï¤Ê¤¤»ÈÍÑÂß¼Ú·ÀÌó¤òÄù·ë¡¢±¿ÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤¢¤Î¾ì½ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¶½Ì£¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤Ë¤¢¤ë¶õ¤²È¤Ï¤É¤³¤Ç¤Ç¤â»È¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
»þ´ü¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¥³¥í¥Ê²ÒÃæ¡£Âç³À¤µ¤ó¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¥¼¥í¥¼¥íÍ»»ñ¤òÍøÍÑ¡¢Â¤ê¤Ê¤¤Ê¬¤ÏDIY¤¹¤ë¤Ê¤É¤Ç¶õ¤²È¤ò²þ½¤¡¢¤³¤Î5Ç¯´Ö¡¢Á´5¼¼¤Î¡Ö¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹±×¼ÂÁñ¡×¤È¤·¤Æ±¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¡£
Âç³À¤µ¤ó¡£µ¯¶È¸å60¸®¤Û¤É¤ÎÊª·ï¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¡¢È¾¿ô¤Û¤É¤Ï¶õ¤²È¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¡£ÃÏ°èÌ©Ãå¤Ç»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
¡Ö°ÊÁ°¤«¤é¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤«¤éÌµ½þ¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¤³¤È¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÍ»»ñ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ç·èÃÇ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²òÂÎ¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢ÊÉ¤Î·¾ÁôÅÚÅÉ¤ê¡¢³°ÊÉÅÉÁõ¤Ê¤É¤òÃÏ°è¤Î¿Í¤ä°Ü½»´õË¾¼Ô¤Ë¤â¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤ÆDIY¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¡¢ÉÛÃÄ¤½¤ÎÂ¾¤â°ì¼°Â·¤¦¡¢1¥«·î¤«¤é½»¤á¤ë¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ë²þ½¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂç³À¤µ¤ó¡£
¤«¤Ê¤êÂçÃÀ¤Ë²òÂÎ¡£ºî¤êÄ¾¤¹¤³¤È¤Ë¡£ÆÃ¤Ë1³¬¤ÏÅ·°æ¤¬4¡Á5m¤È¹â¤¯¡¢²õ¤¹¤Î¤â¡¢ÊÉ¤òÅÉ¤ë¤Î¤âÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È¤«¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤Ï²ÈÂ²Â·¤Ã¤Æ¤Î»²²Ã¤â¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤Ç¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¿Þ¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¸å¤Î¸«³Ø²ñ¤Ë¤Ï20ÁÈ¤Û¤É¤¬»²²Ã¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é2¿Í¤ÎÆþµï¼Ô¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
·úÊª¤ò¥¿¥À¤Ç¼Ú¤ê¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢½é´üÈñÍÑÌµ¤·¡¢10¾ö1Éô²°¤ò²ÈÄÂ3Ëü8000±ß¤Ç°Â¤¯Âß¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹±×¼ÂÁñ¤ÏÂ¿¤¯¤Î°Ü½»´õË¾¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£5Ç¯´Ö¤ÇÊ¿¶Ñµï½»´ü´Ö¤Ï3¥«·î¡¢µï½»¼Ô¤Î7³ä¤Û¤É¤Ï¼ÂºÝ¤Ë°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¸½ºß¤Î±×¼ÂÁñ¡£µï¼¼¤Ï5¼¼¤¢¤ê¡¢Á´¼¼¤Ë°Ü½»´õË¾¼Ô¤¬µï½»¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1¥«·î¤«¤éÊë¤é¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°Ü½»¤Ø¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò²¼¤²¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸¼´Ø¤òÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Î¶¦ÍÑ¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£Å·°æ¤Î¹â¤µ¤òÀ¸¤«¤·¤¿²÷Å¬¤Ê¶õ´Ö¡£²È¶ñ¡¢²ÈÅÅ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÉÛÃÄ¤Ê¤É¤âÂ·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
µþÃ°¸å»Ô¤Ç¤ÏºòÇ¯5·î¤ËÎáÏÂ5Ç¯ÅÙ¤Î°Ü½»¼Ô¤¬57À¤ÂÓ106¿Í¡¢3Ç¯Ï¢Â³²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âç³À¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï¤½¤³¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¶õ¤²È¤Î³èÍÑ¤¬¼¡¡¹¤È
±×¼ÂÁñ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡£¤³¤Î»öÎã¤Ë³Ø¤Ó¡¢»ÔÆâÌÖÌîÄ®ÅçÄÅÃÏ¶è¤Ç¤ÏÃÏ¸µ¼«¼£²ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤ËÂç³À¤µ¤ó¤â»²²Ã¤·¤Æ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¡£¸µµ¡¿¥¤ê¹©¾ì¤È¤¤¤¦¶õ¤Êª·ï¤ò·î³Û1Ëü±ß¡¢20Ç¯·ÀÌó¤Ç¼Ú¤ê¤Æ°Ü½»¼Ô¤Î¤¿¤á¤Î¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤òºî¤Ã¤¿¡£
½Ð»ñ¼ÔÁ´°÷¤Ç1500Ëü±ß¤Û¤É¤ª¶â¤ò½Ð¤·¹ç¤Ã¤Æ1³¬¤Ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±½»¸Í1¸Í¡¢2³¬¤ËÃ±¿È¼Ô¸þ¤±4Éô²°¤È²þ½¤¤·¤¿¡£
ÃÏ°è¤Çºî¤Ã¤¿¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Ï¸µ¿¥Êª¹©¾ì¡£¼Ì¿¿¤Ï1³¬¤À¤¬¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤ÇÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ò²þÁõ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
2³¬¡¢¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤Î¥ê¥Ó¥ó¥°¡£4Éô²°¤¢¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤âËþ¼¼¾õÂÖ¡£¤â¤¦1Éô²°¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤ÎÉô²°¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¡Öµï½»´õË¾¼Ô¤ÏÂ¿¤¯¡¢½Ð»ñÊ¬¤Ï10Ç¯¤Û¤É¤Ç²ó¼ý¤Ç¤¤½¤¦¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÌÙ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤Çºî¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃÏ°è¤Ë°Ü½»¼Ô¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¤¤«¤é¡£
µþÃ°¸å¤ÏµþÅÔ¤«¤é±ó¤¯¡¢Åß¤Ï´¨¤¯¡¢±«¤âÂ¿¤¤¤Ê¤Éµ¤¸õ¤â¸·¤·¤¤¡£ÄÌ¶Ð¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢À¸È¾²Ä¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤Ï°Ü½»¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¤Ç¤â¤³¤ÎÅÚÃÏ¤òÁª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤Î1ÊâÌÜ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÂç³À¤µ¤ó¡Ë
¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹À®¸ù¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡¢ÃÏ°è¤Ç¤Ï°Ü½»¼Ô¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²æ¤¬²È¤ò¿·ÃÛ¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿Æ¤Î²È¤Ê¤É¤ò¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ½»¤à¿ÍÃ£¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö2016Ç¯¤ËÆÈÎ©¤·¤¿Åö½é¤Ï¿·ÃÛ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2019Ç¯¤ËÃÛ100Ç¯¶á¤¤½»Âð¤Î°ìÉô¤òÃÏ°è¤Ë³«¤«¤ì¤¿¿Þ½ñ¼¼¡¦¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¤Ë²þ½¤¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¿·ÃÛ¤Ç¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤ê¡¢»È¤¦¿Í¤¬¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ì¤ë·úÃÛ¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Î²ÄÇ½À¤ËÌÜ³Ð¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÆÃ¤ËºÇ¶á¤Ï»ñºà¤¬¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÁêÃÌ¤ËÍè¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤ÈÆ±³Û¤Ç¹¤¯¤Æ¼Á¤Î¹â¤¤²È¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¤«¤é¡¢¤È¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò´«¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¶õ¤²È¤Ë¤¹¤ë¤è¤ê»È¤¤Â³¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç¤¹¡×¡ÊÂç³À¤µ¤ó¡Ë
ÃÏ¸µ¤Î½÷À¤¬ÁÄÊì¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éô²°¤ò²þÁõ¤·¤Æºî¤Ã¤¿¡¢³¨ËÜ¤¬Ãæ¿´¤Î»äÀß¿Þ½ñ´Û¤Í¤®¤Ü¤¦¤ºÊ¸¸Ë¡£ÁÄÊì¤Ï1¿Í¤Ç40¾ö¤Û¤É¤Î¶õ´Ö¤Ëµï½»¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢·úÊª¤Ï¤â¤¦¤¹¤°ÃÛ100Ç¯¤Û¤É¡£ÃÏ°è¤Ë¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿²È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
Î©ÇÉ¤Ê·úÊª¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢µìµ¡¿¥¤ê¾ì¤¬¿Íµ¤
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÃÏ°è¤Î´ûÂ¸·úÊª¤Î¼Á¤Î¹â¤µ¤¬¤¢¤ë¡£
µþÃ°¸å¤ÏÃ°¸å¤Á¤ê¤á¤ó¤Ç±É¤¨¤¿ÃÏ°è¤Ç¡¢¾¼ÏÂ40Ç¯Âå¤´¤íÁ´À¹´ü¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏµÞÂ®¤Ë½Ì¾®¡£¸½ºß¤â¼çÍ×¤Ê»º¶È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ê¤É¤ÇÀè¹Ô¤¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡£
¤À¤¬¡¢ÃÏ°è¤Ë¤Ï¤½¤ÎÅö»þ¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿ÎÉ¼Á¤Ê·úÊª¤¬Â¿¤¯»Ä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ»±è¤¤¤ËÎò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·úÊª¤¬Â³¤¯¾ì½ê¤â¤¢¤ë¡£ÍÜ»½¡¢µ¡¿¥¤ê¤Î¤¿¤á¤ËÅ·°æ¤ò¹â¤¯¼è¤Ã¤¿·úÊª¤âÂ¿¤¯¡¢ÎÂ¤ò¸«¾å¤²¤ë¤Èº£¤Ç¤Ï¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌÚºà¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´¤¡¢¿ùÈÄ¡¢ÅÚÊÉ¤ò»È¤Ã¤¿¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿·úÊª¤¬º£¤â¸½Ìò¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¼èºàÃæ¤Ë¸«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿²þ½¤Ãæ¤Î½»Âð¡£¿Æ¤Î²È¤òÆóÀ¤ÂÓ½»Âð¤Ë¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»Ò¤É¤âÀ¤ÂÓ¤ÎÉôÊ¬¡£¸«»ö¤ÊÎÂ¤Î¤¢¤ë²È¤À¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÆÃ¤Ë½»Âð¤Î°ìÉô¤Ë¤«¤Ä¤Æ¤Îµ¡¿¥¤ê¾ì¤À¤Ã¤¿¡¢Å·°æ¤Î¹â¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬ÉíÂ°¤¹¤ë·úÊª¤Ï¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤¹¤ë°Ü½»¼Ô¤Ë¿Íµ¤¡£
¼èºà¤Ç¤ÏµþÅÔ¤ÇÆîºÂ¤ÎÄóÅô¤Ê¤É¤â¼ê¤¬¤±¤ë10ÂåÂ³¤¯Ï·ÊÞÄóÅôÅ¹¤Î10ÂåÌÜ¤¬°Ü½»¤·¤Æ¤¤¿¹©Ë¼¡¦¾®Åè°Ã¤Ë¤ª¼ÙËâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Âç¤¤ÊÄóÅô¤òÄß¤ë¤·¤Æ¤âÍ¾Íµ¤ÎÅ·°æ¹â¤Ï°µ´¬¡£¤³¤Î¹©Ë¼¤Ë¤ÏÃÏ°è¤Î¿ÍÃ£¤¬Æ¯¤¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢°Ü½»¤ÏÃÏ¸µ¤Ë»Å»ö¤âÀ¸¤ó¤À¡£
¹¾¸Í»þÂå¤«¤éÂ³¤¯Ï·ÊÞÄóÅôÅ¹¡Ö¾®Åè¾¦Å¹¡×10ÂåÌÜ·»Äï¤Î·»¤¬°Ü½»¤·¤Æ¹½¤¨¤¿¹©Ë¼¾®Åè°Ã¤ÎÆâÉô¡£Å·°æ¤Î¹â¤¤¶õ´Ö¤¬À¸¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤ì°Ê³°¤Ë¸«¤»¤ÆÄº¤¤¤¿µàÇÑ¾õÂÖ¤«¤éºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿Å¹ÊÞ¡¢½ÉÇñ»ÜÀß¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿ºî¤ê¤¬°õ¾ÝÅª¡£¼óÅÔ·÷¤Ç¶áÇ¯¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÁÇºà¤È¤Ê¤ë·úÊª¤Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥â¥Î¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£ÁÇºà¤¬ÎÉ¤¤¤ÈË¤«¤Ê¶õ´Ö¤¬ºî¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
½»Âð¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢·ú¶ñ¤Ê¤É¤âÎÉ¼Á¤Ê¤â¤Î¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¾Æ¤Ä»Å¹¡Ötensen¡×¤Ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë»È¤¤¡¢Â¾¤ËÌµ¤¤¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¾Æ¤Ä»Å¹¡Ötensen¡×²þ½¤Á°¤Î¾õ¶·¡£»û¼Ò¤¬ÃÉ²È¤«¤é´óÉÕ¤µ¤ì¤¿·úÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤Î¤Þ¤Þ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯ÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
¾Æ¤Ä»Å¹¡Ötensen¡×¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¾åÉô¤ÎÊÉ¡£¸ÅÌ±²È¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿·ú¶ñ¤Ê¤É¤ò¾å¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾Æ¤Ä»Å¹¡Ötensen¡×ÆâÉô¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥°¥ë¥á»¨»ï¤Î»£±Æ¤¬Íè¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
¾®¤µ¤Ê¹Á¤ò°ìË¾¤¹¤ë¹âÂæ¤Î½Éumieru¤Ï¤â¤È¤â¤È¤Î»Ñ¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤Éº£É÷¤Î²þ½¤¤¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤ÎÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿ÃÏ°è¤ËÍèË¬¼Ô¤ò¸Æ¤ÖµòÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
²þ½¤Á°¤Î¼¼Æâ¡£¤«¤Ê¤ê¹Ó¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§UÀß·×¼¼Äó¶¡¡Ë
³°´Ñ¡¢Æþ¸ý¼þÊÕ¤òÀ°È÷¤·¡¢¥á¥¾¥Í¥Ã¥È2¼¼¤Î½É¤ËÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
2³¬¤ÎÁëºÝ¤«¤é¤ÎÉ÷·Ê¡£ÀÅ¤«¤ÇÍî¤ÁÃå¤¯¤È1½µ´Ö°Ê¾åÏ¢Çñ¤¹¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤½¤¦¤À¡Ê¼Ì¿¿¡§É®¼Ô»£±Æ¡Ë
°ìÊý¤Ç½É¤Ï¸½ºß¤Ï»ÜÀßµï½»¤Î¹âÎð½êÍ¼Ô¤¬»þ¤Ëµ¢Âð¤Ç¤¤ë¾ì¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ï·µà²½¤·¤¿²æ¤¬²È¤¬ºÆÀ¸¤µ¤ì¤¿»Ñ¤ÏËÜ¿Í¤Ë¤â¼þ°Ï¤Î¿Í¤Ë¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
²þ½¤¤Ï½êÍ¼Ô¡¢½ÉÇñ¼Ô¡¢ÃÏ°è¡¢Àß·×¼Ô¤Î»ÍÊýÎÉ¤·¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¡¢ÇÑÔÒ¤ÎÍøÍÑ¤¬ÃÏ°è¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¡£²þ½¤¤µ¤ì¤¿·úÊª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¹¬¤»¤Ê¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡ÈÆñ¤¢¤ê¶õ¤²È¡É¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È
Âç³À¤µ¤ó¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÀ®¸ù¤Ï¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤¬¡Ö¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¥·¥§¥¢¥Ï¥¦¥¹¤¬À®¤êÎ©¤Ä¤Ê¤é¶õ¤²È¤Ï¤É¤³¤Ç¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÎ¢ÉÕ¤±¤ë·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁ°ÃÊ¤È¤Ê¤ë¶õ¤²È¤ÎÎ®ÄÌ¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö¹áÀî¸©¡¢Ä»¼è¸©¤ò½ü¤¯ÆüËÜ¤Î¤Û¤Ü¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÆ»ÉÜ¸©¤Ç¶õ¤²È¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÊª·ï¤Ç¤âÇã¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ÌäÂê¤Ï¾ðÊó¡£¤¿¤È¤¨¤Ð»ä¤Ï¿ÀÆàÀî¸©¤Î»ö¶È¼Ô¤Ê¤Î¤Çº£²ó¤Î¤è¤¦¤ËµþÅÔÉÜ¤ÎÊª·ï¤ò°ÑÂ÷¤µ¤ì¤Æ¤âµþÅÔ¤Î¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Ë·ÇºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ÇÑ²°¤â·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤¿¡¢ÊÑ¤Ê¿Í¤ËÍè¤ÆÍß¤·¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤«¤é¤«¶õ¤²È¥Ð¥ó¥¯¤Î²Á³ÊÀßÄê¤Ï°Õ³°¤Ë¹â¤¤¡£°ìÈÌ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Ï¥¼¥í±ßÊª·ï¤Ï·ÇºÜ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢1±ßÊª·ï¤Ë¤ÏµÕ¤ËÌä¹ç¤»¤¬½¸Ãæ¤¹¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤òÂÇÇË¤·¤¿¤¤¤È¿·¤·¤¤¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤ì¤¬·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤Î¡Ö¥°¥ì¡¼¥¾¡¼¥ó²ò¾ÃÀ©ÅÙ¡×¤ò³èÍÑ¡¢¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¡¢¾ÃÈñ¼ÔÄ£¤È¤â¶¨µÄ¤ò½Å¤Í¡¢ÉÔÆ°»º½êÍ¼Ô¼«¿È¤¬1¸®¤À¤±¡¢1ÅÙ¤À¤±½èÊ¬¤·¤¿¤¤¶õ¤²È¤ò·ÇºÜ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µ¥¤¥È¡ÖÉÔÆ°»º¥Ý¥¹¥È¡×¤À¡£
ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤¬¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤ÇÀÃÏ¡¦»³ÎÓ¡¦·úÂØ¤¨¤Ç¤¤Ê¤¤¸Í·ú¤ÆÅùº¤¤Ã¤¿ÉÔÆ°»º¤Ç¤â·ÇºÜ²ÄÇ½¤Ç¡¢Î®ÄÌ¤¬Æñ¤·¤¤ÉÔÆ°»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½êÍ¼Ô¤¬Çã¤¤¼ç¡¢¼õÂ£¼Ô¤Ë¼ÕÎé¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤Ê¤É¤ÎµºÜ¤â²ÄÇ½¡£¼ÕÎé¤òÊ§¤Ã¤ÆÇä¤ì¤Ê¤¤Êª·ï¤ò°ú¤¼è¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
Êª·ï¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¾ÃÈñ¼Ô·ÀÌó¾å¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡¢¤Ä¤Þ¤ê¸Ä¿Í¤Ë¸Â¤Ã¤Æ²ÄÇ½¤ÇË¡¿Í¤ÏÉÔ²Ä¡£ÇäÇã¡¦Â£Í¿Êª·ï¤Î·ÇºÜ¤Ï0¡Á50Ëü±ß¤Þ¤Ç¡¢ÄÂÂßÊª·ï¤Î¾ì¹ç¤Ï0¡Á3Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ç¡¢Çä¤ê¼ç¡¢Çã¤¤¼ç¤È¤â¤ËÇ¯´Ö1Ëü1000±ß¤Ç²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ö9·î¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Þ¤À¤Þ¤ÀÊª·ï¿ô¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢º£¸å¡¢Çä¤ê¼ç¤ÈÇã¤¤¼ç¤Î´é¤¬¸«¤¨¤ë¥µ¥¤¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Ð¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÅÄÃæ¤µ¤ó¡Ë
Âð·ú¶ÈË¡²¼¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤Ï·ÀÌó¤Ë¤Ï°ìÀÚ´Ø¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¥µ¥¤¥È¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤À¤±¤Ç·ÀÌó¤ÏÅö»ö¼Ô¤Ç·è¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÍøÍÑ¼Ô¤Î¾¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤Ï¥µ¥¤¥È±¿±Ä¤Ï»ý¤Á½Ð¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢ÍøÍÑ¼Ô¤¬Áý¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÌÙ¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤À¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤º¤Ä¤Ç¤â¶õ¤²È¤ÏÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë±×¼ÂÁñ¤Ï5Ç¯´Ö¤ÎÌµ½þ¤Î»ÈÍÑÂß¼Ú·ÀÌó¤ò·Ð¤Æ¡¢Âç³À¤µ¤ó¤Î²ñ¼Ò¤ËÇäµÑ¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤âµþÃ°¸å¤Ë½»¤ß¤¿¤¤¿Í¤ò°Â²Á¤Ë¼õ¤±Æþ¤ìÂ³¤±¤ëÍ½Äê¤Ê¤Î¤ÇµþÃ°¸å¤Ë¶½Ì£¤Î¤¢¤ëÊý¤Ï°ìÅÙ¤¼¤Ò¡£¿Í¤ÎÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¤À¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÊÃæÀî ´²»Ò ¡§ Åìµþ¾ðÊóÆ²ÂåÉ½¡Ë