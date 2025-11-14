日本代表、Ｗ杯の組分けにらみ負けられないウェールズ戦 意識は「ゼロ。ランキングがどうとは全く考えていない」…試合登録メンバー発表
◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）
日本ラグビー協会は１４日、１５日（日本時間１６日）のウェールズ代表戦に向けた日本代表の試合登録選手を発表した。代表９２キャップの主軸でＦＷのリーチ・マイケル（ＢＬ東京）らが負傷のため離脱し迎える一戦。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「ウェールズとは（今季）３戦目。お互いによく知っているし、秋の試合を楽しみにしている」と話した。
リーチやフランカーのガンター（埼玉）らが離脱し迎えるテストマッチ。２７年Ｗ杯ワールドカップの組分け抽選会を１２月に控える中、世界ランク１３位の日本は、組分けで有利とされる１２位入りに向け、同１２位のウェールズから敵地での勝利に挑む。ランキングをにらんでの一戦となるが、指揮官は「（意識は）ゼロ。ランキングがどうとは考えていない。次の一戦一戦と考えている」と泰然。ゲーム主将のロック、ディアンズ（ＢＬ東京）も「同じです」と続いた。
日本はこのシリーズ、１０月のオーストラリア戦（１５●１９）から３連敗中。日本協会も今秋終了時点での世界ランキングを重要視する中、負けられない一戦を迎える。「勝利して、ブーストしてよりチームを引き上げたい」とジョーンズＨＣ。かつての伝統的強豪国ティア１から敵地での勝利、７月のテストマッチ（２４〇１９）以来の白星に挑む。
◆日本代表登録選手
【ＦＷ】
小林 賢太（東京ＳＧ、７）
佐藤 健次（埼玉、７）
為房慶次朗（東京ベイ、１８）
エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、９）
☆ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、３０）
ジャック・コーネルセン（埼玉、２７）
下川 甲嗣（東京ＳＧ、２１）
マキシ・ファウルア（東京ベイ、２２）
【ＢＫ】
斎藤 直人（トゥールーズ、２６）
李 承信（神戸、２７）
長田 智希（埼玉、２４）
チャーリー・ローレンス（相模原、７）
ディラン・ライリー（埼玉、３６）
石田 吉平（横浜、８）
矢粼 由高（早大、８）
【控え】
平生 翔大（東京ＳＧ、２）
古畑 翔（埼玉、―）
竹内 柊平（東京ＳＧ、２２）
ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、―）
タイラー・ポール（東京ベイ、２）
福田 健太（東京ＳＧ、７）
小村 真也（トヨタ、１）
植田 和磨（神戸、―）
※☆はゲーム主将、数字はキャップ数