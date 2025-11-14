◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」 日本―ウェールズ（１５日、カーディフ）

日本ラグビー協会は１４日、１５日（日本時間１６日）のウェールズ代表戦に向けた日本代表の試合登録選手を発表した。代表９２キャップの主軸でＦＷのリーチ・マイケル（ＢＬ東京）らが負傷のため離脱し迎える一戦。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「ウェールズとは（今季）３戦目。お互いによく知っているし、秋の試合を楽しみにしている」と話した。

リーチやフランカーのガンター（埼玉）らが離脱し迎えるテストマッチ。２７年Ｗ杯ワールドカップの組分け抽選会を１２月に控える中、世界ランク１３位の日本は、組分けで有利とされる１２位入りに向け、同１２位のウェールズから敵地での勝利に挑む。ランキングをにらんでの一戦となるが、指揮官は「（意識は）ゼロ。ランキングがどうとは考えていない。次の一戦一戦と考えている」と泰然。ゲーム主将のロック、ディアンズ（ＢＬ東京）も「同じです」と続いた。

日本はこのシリーズ、１０月のオーストラリア戦（１５●１９）から３連敗中。日本協会も今秋終了時点での世界ランキングを重要視する中、負けられない一戦を迎える。「勝利して、ブーストしてよりチームを引き上げたい」とジョーンズＨＣ。かつての伝統的強豪国ティア１から敵地での勝利、７月のテストマッチ（２４〇１９）以来の白星に挑む。

◆日本代表登録選手

【ＦＷ】

小林 賢太（東京ＳＧ、７）

佐藤 健次（埼玉、７）

為房慶次朗（東京ベイ、１８）

エピネリ・ウルイヴァイティ（相模原、９）

☆ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、３０）

ジャック・コーネルセン（埼玉、２７）

下川 甲嗣（東京ＳＧ、２１）

マキシ・ファウルア（東京ベイ、２２）

【ＢＫ】

斎藤 直人（トゥールーズ、２６）

李 承信（神戸、２７）

長田 智希（埼玉、２４）

チャーリー・ローレンス（相模原、７）

ディラン・ライリー（埼玉、３６）

石田 吉平（横浜、８）

矢粼 由高（早大、８）

【控え】

平生 翔大（東京ＳＧ、２）

古畑 翔（埼玉、―）

竹内 柊平（東京ＳＧ、２２）

ハリー・ホッキングス（東京ＳＧ、―）

タイラー・ポール（東京ベイ、２）

福田 健太（東京ＳＧ、７）

小村 真也（トヨタ、１）

植田 和磨（神戸、―）

※☆はゲーム主将、数字はキャップ数