3¥Ò¥í¤«¤Ê¤Ç¡¡Ç¯²¼ÃËÀ¤È¿·Âçµ×ÊÝ¤Îµï¼ò²°¤Ç¾×·âÅ¸³«¤ËMC¿Ø¶ì¾Ð¤¤¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤ë¤â¶â³Û¤¬¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡×¤«¤Ê¤Ç¡Ê33¡Ë¤¬13Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö»ä¤¬°¦¤·¤¿ÃÏ¹ö¡×¡Ê¿¼Ìë2¡¦36¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ç¯²¼ÃËÀ¤Èµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤¿¤«¤Ê¤Ç¤ÏÎø¿Í¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë3Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥¢¥×¥ê¤ò»Ï¤á¤¿¤¬¡¢Èà»á¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤ÎÎø°¦¤ÎÇº¤ß¤òÅÇÏª¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢Ç¯²¼¤ÎÃËÀ¤È°û¤ó¤Ç¤¿¡£¿·Âçµ×ÊÝ¤Ç¡×¤È¡¢Ç¯²¼ÃËÀ¤È2¿Í¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤¿»þ¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤òÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Îµï¼ò²°¤Ï¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ç»ÅÀÚ¤é¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤À¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ä¥¥¹¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¡¢¼«¿È¤«¤éÅâÆÍ¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤ÆMC¿Ø¤ÏÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤«¤º¶ì¾Ð¤¤¡£
¡¡¤³¤ÎÍ¶¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÇ¯²¼ÃËÀ¤Ï¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡Ö¤³¤Î¥¥¹¤¬ËÜÅö¤ËÂç¿Í¤Î¥¥¹¤À¤Ã¤¿¡×¤È¥à¡¼¥É¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡ÖÄ«¤Î5»þ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¤ª¸ß¤¤Ä«¤«¤é»Å»ö¤À¤Ã¤¿¤¿¤á²ò»¶¤ÎÎ®¤ì¤Ë¡£
¡¡¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ö»ä¤Î²È¤Ï¿·Âçµ×ÊÝ¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç10Ê¬°ÊÆâ¤ÇÃå¤¯¤È¤³¤í¡×¤È¶á¾ì¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ç¯²¼ÃËÀ¤ÏÀéÍÕ¤Î±º°Â¤ÈÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤«¤Ê¤Ç¤Ï¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤Ç¥¥¹¤·¤¿¤¹¤®¤Æ¡¢±º°Â·ÐÍ³¤Ç²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤ÆMC¿Ø¤òºÆ¤Ó¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡±º°Â·ÐÍ³¤Çµ¢Ï©¤ËÃå¤¤¤¿·ë²Ì¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼Âå2Ëü5000±ß¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÇ¯²¼ÃËÀ¤È¤Ï¸òºÝ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¡ÖÈà½÷¤ò´ðËÜºî¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£