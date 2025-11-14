パドレスに身売りの可能性が浮上した。球団筆頭オーナーのサイドラー家が１３日（日本時間１４日）「球団売却の可能性を含み、パドレスの戦略的オプションを模索するために、正式な手続きを取ることを決めた。数か月に及び、有識者の助言をもとに、慎重に考察した末に、決断に至った」と声明を発表した。

先代のチェアマンであるピーター・サイドラー氏が、２年前に死去した後、遺族間で裁判沙汰になるなど、お家騒動が勃発していた。

パ軍は、ダルビッシュ有投手と松井裕樹投手が所属。今季は９０勝７２敗で、ナ・リーグ西地区２位だった。プレーオフ進出も、ワイルドカードシリーズでカブスに敗退した後、シルト監督が退団。現在開催中のＧＭ会議では、プレラーＧＭが、今井達也投手の獲得に名乗りを上げるなどしていた。

サイドラー家は声明の中で「このプロセスの中で迎える２０２６年のシーズンも、ワールドシリーズ優勝を目指して、選手、職員、ファン、地域にコミットする」と、来季への資金投入を約束している中、トレード、ＦＡを含めたオフの補強策への影響も懸念される。

米経済紙「フォーブス」によると、球団の資産価値は１９億５０００万ドルで、メジャー３０球団では１７位となっている。