たまごっち×ユニクロUT♡初代デザインを楽しむ限定Tシャツ&グッズ

バンダイとユニクロUTのコラボで、初代「たまごっち」をモチーフにした限定TシャツとUTオリジナル「たまごっち」が2025年12月19日(金)より発売！Tシャツは4柄展開で、ピクセルアートや成長する「まめっち」の刺繍など遊び心満載♡ UTオリジナルたまごっちは2,990円（税込）で、懐かしのデバイスを手元で楽しめます♪

初代たまごっちをオマージュしたTシャツ

WOMEN たまごっち UT/オーバーサイズフィット

WOMEN用「たまごっちUT」は全4型、各1,990円（税込）。初代たまごっちのゲーム画面やキャラクター「くちぱっち」「まめっち」を刺繍やドット調で表現。

バックには、たまごからまめっちに成長する過程や、カラフルなたまごっち達が勢揃いするデザインで、ファンにはたまらない遊び心あふれる一枚です。

UTオリジナルたまごっちも登場

1996年発売の初代たまごっちをオマージュしたUTオリジナルたまごっち（2,990円税込）は、欧米版プログラムを搭載したGEN1仕様。

懐かしのパッケージデザインを再現し、手元で初代のゲーム体験が楽しめます。Tシャツとセットで揃えれば、冬のコーディネートも可愛さUP♡

スペシャルサイトで遊べるミニゲーム

コレクション発売に合わせて公開されたスペシャルサイトでは、まめっちが主人公のオリジナルミニゲームを体験可能♪ 落ちてくるアイテムやごはんを集めながら、UTを着用したまめっちを操作できます。

ゲームとTシャツのデザインをリンクさせ、楽しみながらコレクションを満喫できます。

©BANDAI

たまごっちUTで懐かし＆可愛い冬コーデを楽しもう

2025年12月19日（金）より、ユニクロ全店とオンラインストアで販売開始の「たまごっちUT」は、Tシャツ4型（1,990円税込）とUTオリジナルたまごっち（2,990円税込）の計5型。

初代デザインをモチーフにした刺繍やピクセルアートで、冬コーデも遊び心たっぷりに♡ 懐かしのキャラクターと共に、冬のファッションを楽しんで♪