モデルでタレントのローラ（35）が13日に放送されたフジテレビ「トークィーンズ」（木曜後11・00）に出演。2015年に米ロサンゼルスに拠点を移した10年の間で「大きな恋愛」をしたことを告白した。

今回は「女性が憧れる女性の生き方SP」と題して放送され、ローラをゲストに迎えて「ローラに学ぶ人生哲学」を学んだ。バラエティー絶頂期だった2015年に突然ロサンゼルスに拠点を移してからの“空白の10年”について明かされた。

事前取材VTRで、当時は明るいキャラクターとしてテレビ番組に引っ張りだこだったが、ある日から不眠に陥ったことで精神的に不安定となり本気で笑えなくなったことで、「自分を愛する旅」として自分の心を守るために日本を離れる決意をしたと明かしたローラ。

移住後は心を閉ざしていたものの、徐々に前向きになっていったと振り返ったローラは10年の間で「実は…大きな恋愛もしたの」と告白し、スタジオの女性陣が色めきだった。

MCの指原莉乃が「えぇーいいんですか?ちょっと…」と目を輝かせた。ローラは指で“ちょっとだけ”といったジェスチャーをしつつ「私はあんまり男性じゃなくても…1人でいいかもと思ってたけど、やっぱり恋をしたら男性の愛って素晴らしいなって思って」と幸せそうな笑みを浮かべた。

指原から「結構最近ですか?」と時期を聞かれると「ヒミツ」とはぐらかした。それでも「その彼と愛っていうことを学びながら…なんでこんなに返事が冷たいんだろうとか。何で傷つくんだろうって逆に恋愛の方で傷つく、傷つかないっていうのを学んでたりするかも」と語った。

これに女性陣からは「どんな人なんだろ〜」と気になるなど、スタジオは大盛り上がりだった。