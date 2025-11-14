今日14日は、高気圧に覆われて、九州から東北にかけておおむね晴れるでしょう。ただ、日本海側はにわか雨の所がありそうです。関東も夜は所々で雨が降るでしょう。外出の際は折りたたみ傘があると良さそうです。最高気温は九州から関東では昨日より高いですが、北陸から北海道は昨日より低くなるでしょう。

今日14日 広く晴れるも 関東など夜は所々で雨

今日14日は、大陸の高気圧が本州付近を覆うでしょう。





九州から近畿はおおむね晴れますが、山陰や近畿北部はにわか雨の所がありそうです。東海は日差しがたっぷりと届くでしょう。関東は昼頃まで晴れるものの、夕方から雲が多くなり、夜は所々で雨が降りそうです。お帰りが遅くなる方は折りたたみ傘があると安心です。北陸は朝まで雨の降る所があるでしょう。東北は大体晴れますが、夜遅くなると雨や雪の降る所がありそうです。北海道は寒気の影響で、日本海側を中心に、雪や雨が降り、ふぶく所もあるでしょう。車の運転は路面状況の変化にもご注意ください。沖縄は大雨のピークは越えましたが、午前中は所々で雨が降るでしょう。これまでの大雨で地盤が緩んでいる所があります。引き続き昼前まで土砂災害に警戒してください。また、強風や高波にも注意が必要です。

最高気温 九州〜関東は昨日より高くポカポカ陽気 北海道は厳しい寒さ

今日14日の最高気温は、九州から関東では昨日より高いでしょう。鹿児島市では24℃と夏日に迫るくらいとなりそうです。福岡市や名古屋市では20℃以上で、過ごしやすい陽気でしょう。東京都心は18℃と昼間は日差しが暖かく感じられそうです。ただ、夜は冷え込みますので、服装で上手に調節してください。



北陸から北海道は昨日より低いでしょう。新潟市は昨日より3℃低い15℃の予想です。札幌市は6℃と昨日より8℃も低く、厳しい寒さとなるでしょう。暖かくしてお過ごしください。