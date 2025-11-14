NY株式13日（NY時間15:06）（日本時間05:06）
ダウ平均　　　47467.76（-787.06　-1.63%）
ナスダック　　　22824.35（-582.11　-2.49%）
CME日経平均先物　50130（大証終比：-1170　-2.33%）

欧州株式13日終値
英FT100　 9807.68（-103.74　-1.05%）
独DAX　 24041.62（-339.84　-1.39%）
仏CAC40　 8232.49（-8.75　-0.11%）

米国債利回り
2年債　 　3.589（+0.021）
10年債　 　4.110（+0.040）
30年債　 　4.702（+0.037）
期待インフレ率　 　2.294（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.688（+0.045）
英　国　　4.437（+0.039）
カナダ　　3.170（+0.024）
豪　州　　4.421（+0.042）
日　本　　1.688（+0.004）

NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.71（+0.22　+0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4167.00（-46.60　-1.11%）

ビットコイン（ドル）
98199.38（-3700.95　-3.63%）
（円建・参考値）
1517万1804円（-571797　-3.63%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ