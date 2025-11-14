ＮＹ各市場 ５時台 ダウ平均は７８７ドル安 シカゴ日経平均先物は５万１３０円
NY株式13日（NY時間15:06）（日本時間05:06）
ダウ平均 47467.76（-787.06 -1.63%）
ナスダック 22824.35（-582.11 -2.49%）
CME日経平均先物 50130（大証終比：-1170 -2.33%）
欧州株式13日終値
英FT100 9807.68（-103.74 -1.05%）
独DAX 24041.62（-339.84 -1.39%）
仏CAC40 8232.49（-8.75 -0.11%）
米国債利回り
2年債 3.589（+0.021）
10年債 4.110（+0.040）
30年債 4.702（+0.037）
期待インフレ率 2.294（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.688（+0.045）
英 国 4.437（+0.039）
カナダ 3.170（+0.024）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.71（+0.22 +0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4167.00（-46.60 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
98199.38（-3700.95 -3.63%）
（円建・参考値）
1517万1804円（-571797 -3.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 47467.76（-787.06 -1.63%）
ナスダック 22824.35（-582.11 -2.49%）
CME日経平均先物 50130（大証終比：-1170 -2.33%）
欧州株式13日終値
英FT100 9807.68（-103.74 -1.05%）
独DAX 24041.62（-339.84 -1.39%）
仏CAC40 8232.49（-8.75 -0.11%）
米国債利回り
2年債 3.589（+0.021）
10年債 4.110（+0.040）
30年債 4.702（+0.037）
期待インフレ率 2.294（+0.006）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.688（+0.045）
英 国 4.437（+0.039）
カナダ 3.170（+0.024）
豪 州 4.421（+0.042）
日 本 1.688（+0.004）
NY原油先物12 月限（WTI）
1バレル＝58.71（+0.22 +0.38%）
NY金先物12 月限（COMEX)
1オンス＝4167.00（-46.60 -1.11%）
ビットコイン（ドル）
98199.38（-3700.95 -3.63%）
（円建・参考値）
1517万1804円（-571797 -3.63%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ