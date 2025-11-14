◇男子ゴルフツアー三井住友VISA太平洋マスターズ第1日（2025年11月13日 静岡県 太平洋クラブ御殿場C＝7262ヤード、パー70）

プロ8年目でツアー未勝利の山田大晟（30＝相模原GC）が65の5アンダーで回り、師匠の宮里優作（45＝大和ハウス工業）ら3人とともに首位スタートを切った。前年覇者の石川遼（34＝CASIO）は71の1オーバーで61位と出遅れ。プロデビュー戦の中野麟太朗（22＝早大4年）は72の70位と苦しい滑り出しとなった。

師弟でリーダーボードをにぎわせた。先に5アンダーでホールアウトしていた山田は師匠の宮里の順位をスコア掲示板でチェックし、トップに並んだのを確認すると「（一緒に名前が出て）幸せです」と笑った。

今季は夏場に調子を崩し3試合連続で予選落ち。だが10月に宮里とミニ合宿を張り「切り返しのタイミングが早くなっている」とアドバイスを受け修正。そこから復調のきっかけをつかんだ。この日も「朝からショットが良くて」と18番で残り115ヤードの第3打を20センチにつけるなど6バーディーを奪った。

相模原GC所属で、同コースのメンバーのプロ野球・巨人の原辰徳前監督とはオフに一緒にゴルフをするなど仲が良い。「どんな時でも“全力で行け”というのがあの方のモットー」と世界一1回、日本一3回の名将からもらった言葉はプレーの支えにもなっている。今季の賞金ランクは現在86位と上位65人の来季の賞金シード権獲得が厳しい状況。今大会を含め残り3試合での逆転シード入りへ「コツコツ、今日と同じことができれば。気負わず期待せずやりたいです」と視線を前に向けた。